Ukraine-Konflikt: "Die Kriegsgefahr ist genauso groß wie vorher"

USA machen Angebote - Russland setzt auf andere Herangehensweise

Parallel zu den Gesprächen in Paris haben die USA und die Nato ihre Antworten zu den Forderungen Russlands nach Sicherheitsgarantien vorgelegt - und zwar in einem nicht-öffentlichen Brief. Masala konnte dazu freilich nichts sagen, da auch er den Inhalt dieses Briefs nicht kennt. Er schätze die Lage aber so ein, dass die USA bereit seien, über Anpassungen von Militär-Manövern zu reden sowie über die Frage von möglichen Stationierungen von Mittelstreckenraketen in Europa.

"Die USA machen wohl Angebote im militärisch-technischen Bereich, während sich die Forderungen Russlands eher auf den politisch-strategischen Bereich beziehen", so Masala im BR24-Interview. Bevor der genaue Text des Briefes nicht studiert ist, mache es keinen Sinn, darauf eine Antwort zu geben.

Fortsetzung der Gespräche in zwei Wochen in Berlin

"Die Kriegsgefahr ist genauso groß wie sie vorher war. Für Russland ist ja das Aufstocken seiner Truppen an der ukrainischen Grenze das einzige Druckmittel, das die russische Föderation hat, um die USA bzw. die Nato zu irgendwelchen Zugeständnissen zu bewegen. Wenn man jetzt den Druck lockern würde, wäre das viel zu früh aus Sicht der Russischen Föderation.", so Masala weiter. Die nächsten Wochen seien entscheidend.

Unterstützung Deutschlands weiter zurückhaltend

Masala schätzt die Rolle Deutschlands im BR24-Thema des Tages als eine eher zurückhaltende ein. Deutschland sei im Bereich der stillen Diplomatie unterwegs. Als Problem beurteilt Masala den Umstand, dass eine aktive Hilfe Deutschlands für die Ukraine sehr verhalten ausfalle - was wiederum zu Unmut vor allem der mittel- und osteuropäischen Nato-Mitglieder nach sich führe.