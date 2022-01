Ukraine-Konflikt: Biden will weitere US-Truppen schicken

Die Spannungen zwischen dem Westen und Russland wegen der Ukraine-Krise nehmen zu: Die USA werden bald zusätzliche US-Truppen in die osteuropäischen Nato-Staaten verlegen. Das gab US-Präsident Joe Biden auf Nachfrage von US-Journalisten bekannt. Er schränkte ein, es gehe dabei um "nicht zu viele" Soldaten.

8.500 zusätzliche US-Soldaten in erhöhter Alarmbereitschaft

Auf Bidens Anordnung hin waren am Montag 8.500 Soldaten in den USA in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden, damit im Bedarfsfall eine schnelle Verlegung möglich ist. Biden hatte betont, es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um Sorgen der osteuropäischen Nato-Mitgliedern zu begegnen. Es würden keine US-Soldaten in die Ukraine geschickt. In Europa sind regulär auch außerhalb von Krisenzeiten Zehntausende US-Soldaten stationiert, darunter rund 35.000 in Deutschland.

Am Donnerstag hatte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärt, es gebe bislang keinen Befehl zur Verlegung der Soldaten. Sie stünden bereit, seien von der Nato aber zunächst noch nicht als Verstärkung angefordert worden.

Am Montag hatte die Nato bereits erklärt, ihre Militärpräsenz zu verstärken. Das us-europäische Militärbündnis erklärte, zusätzliche Kampfflugzeuge und Marineschiffe in die Ostsee und in osteuropäische Länder wie Litauen zu entsenden.

Russland bestreitet Einmarschpläne in die Ukraine

Ein russischer Truppenaufmarsch von schätzungsweise 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine nährt im Westen seit Monaten die Sorge vor einem Einmarsch. Der Kreml bestreitet derartige Pläne und wirft den USA und der Nato Hysterie vor. Mehrere Gesprächsrunden auf höchster diplomatischer Ebene brachten bislang keinen Durchbruch.

Für möglich wird auch gehalten, dass mit dem russischen Truppenaufmarsch Ängste geschürt werden sollen, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

Russland fordert Garantie für Nato-Verzicht im Osten

Russland hatte von den USA und der Nato eine Reihe von Sicherheitsgarantien gefordert, unter anderem die Zusage, dass das westliche Militärbündnis seine Osterweiterung einstelle und niemals die Ukraine oder weitere ehemalige Sowjetrepubliken aufnehmen werde. Auch andere Aktivitäten soll die Militärallianz nach dem Willen Moskaus einschränken, etwa die Stationierung von Truppen im früheren Einflussbereich der Sowjetunion. Moskau drohte bereits mit Vergeltungsmaßnahmen, sollten die russischen Forderungen nicht erfüllt werden.

Nato lehnt Forderungen Russlands ab

Die Nato betont dagegen, dass jeder Staat das Recht haben müsse, sich selbst auszusuchen, welchem Bündnis er angehöre. Dass sie die zentralen Forderungen Russlands also nicht erfüllen würde, hatte sie mehrfach deutlich gemacht - zuletzt in einer schriftlichen Stellungnahme. Diese übergab am Mittwoch der US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, dem stellvertretenden russischen Außenminister Alexander Gruschko.

In einem separaten Dokument, das die Nato an Russland übermittelte, wurden Moskau unter anderem Verhandlungen über die Stationierung von Raketen und Militärmanöver in Osteuropa angeboten. Auch Abrüstungsvereinbarungen könne es geben, wenn Russland seine Truppen von der Grenze zur Ukraine abziehe, hieß es von der Nato.