Ukraine-Konflikt: Baerbock appelliert an Putin

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Initiative für ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin begrüßt. Sie appellierte an Putin: "Kommen Sie an den Verhandlungstisch zurück." Nur Russland könne die Krise lösen. "Spielen Sie nicht mit Menschenleben", so die Ministerin. Die Grünen-Politikerin fügte hinzu: "Was wir in den letzten 72 Stunden erlebt haben an Anschlägen, an gewaltsamen Auseinandersetzungen vor Ort, ist wirklich besorgniserregend." Immer wieder werde in der Ostukraine der Waffenstillstand gebrochen.

Treffen der Außenminister in dieser Woche

Aus dem Präsidialamt in Moskau hieß es, es gebe zwar noch keine konkreten Pläne für eine Begegnung von Putin und Biden. Beide Präsidenten könnten aber jederzeit entscheiden, sich zu einem Telefonat oder einem Treffen zu verabreden. Ein Treffen der beiden Außenminister Sergej Lawrow und Antony Blinken sei in dieser Woche möglich. Genannt wurde dafür der Donnerstag.

EU-Außenministertreffen in Brüssel

Unterdessen trafen die Außenministerinnen und -minister der 27 EU-Staaten in der belgischen Hauptstadt Brüssel zunächst mit dem ukrainischen Chefdiplomaten Dmytro Kuleba zusammentreffen. Auch dieser begrüßte den geplanten Gipfel. Er hoffe, dass Putin und Biden "mit einer Einigung aus dem Raum gehen".

Zugleich rief Kuleba die Europäer auf, "zumindest einen Teil der Sanktionen" gegen Russland unverzüglich zu verhängen. Er erneuerte auch seinen Ruf nach Waffenlieferungen, die die Bundesregierung weiterhin zurückweist. Präventive Sanktionen gegen Russland lehnen die Europäer ebenfalls ab. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bekräftigte in Brüssel, die Strafmaßnahmen stünden bereit und würden "zum richtigen Zeitpunkt" verhängt. Er werde dann eine außerordentliche Sitzung der Außenminister einberufen.

Von der Leyen drohte mit harten Sanktionen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Moskau in der ARD-Sendung "Anne Will" am Sonntag mit harten Sanktionen gedroht: "Wenn Wladimir Putin einen Krieg beginnt, werden wir mit dem mächtigsten Hebel antworten, den wir haben: Wirtschafts- und Finanzsanktionen, denn die Wirtschaft ist die Schwachstelle Russlands", sagte sie. "Finanzsanktionen würden bedeuten, dass Russland praktisch abgeschnitten wird von internationalen Finanzmärkten."

Ob dies einen Ausschluss Moskaus aus dem internationalen Zahlungssystem Swift umfassen würde, ließ von der Leyen offen. Die Wirtschaftssanktionen würden "alle Güter betreffen, die Russland dringend braucht, um seine Wirtschaft zu modernisieren und zu diversifizieren, die aber von uns hergestellt werden, wo wir globale Dominanz haben und die Russland nicht ersetzen kann", erklärte die EU-Kommissionschefin.

Macron telefonierte mit Putin

Am Sonntag hatte Putin erneut mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefoniert. Laut russischer Nachrichtenagentur Interfax waren sich beide Politiker einig, dass der Dialog über die Lage in der Ukraine fortgesetzt werden muss. Das Büro Macrons teilte mit, er habe Putin und Biden einen Gipfel über "Sicherheit und strategische Stabilität in Europa" vorgeschlagen.