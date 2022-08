Ukraine: Giftiges Ammoniak aus brennender Brauerei ausgeströmt

Aus einer brennenden Brauerei in der ostukrainischen Separatistenhochburg Donezk ist nach Angaben örtlicher Behörden giftiges Ammoniak ausgetreten. Bei dem durch ukrainischen Beschuss ausgelösten Brand seien ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt worden, teilten die prorussischen Behörden in Donezk mit.

Ammoniak-Austritt offenbar gestoppt

Der Austritt von Ammoniak sei gestoppt worden, hieß es. Das Gas verteilte sich demnach in der Nacht im Umkreis von zwei Kilometern. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in Gebäuden zu bleiben und Fenster geschlossen zu halten. Ammoniak - bekannt für seinen stechenden Geruch - dient beim Bierbrauen als Kühlmittel. Zurzeit des Beschusses hätten sich mehr als 30 Menschen in der Bierbrauerei aufgehalten, hieß es.

Separatisten wollen gesamte Region einnehmen

Die Front zwischen ukrainischen Truppen und den Einheiten der von Moskau gesteuerten Separatisten verläuft seit 2014 nordöstlich von Donezk, der größten Stadt im Donbass. Die Separatisten wollen mit Hilfe russischer Truppen die gesamte Region Donezk einnehmen.

In der Stadt Bachmut wurden am Mittwoch durch russischen Beschuss sieben Zivilisten getötet, wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Die Separatisten teilten ihrerseits mit, durch ukrainischen Beschuss seien in Donezk drei Zivilisten getötet worden. Die Berichte sind in der Regel nicht unabhängig zu überprüfen.

Selenskyj ruft zu Widerstand in besetzten Gebieten auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bewohner der von Russland besetzten Gebiete zum Widerstand aufgerufen. Sie sollten den ukrainischen Streitkräften über sichere Kanäle Informationen zum Feind oder über Kollaborateure übermitteln, sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner abendlichen Videoansprache.

Selenskyj äußerte die Erwartung, dass die russischen Besatzer bald die Flucht ergreifen würden: "Sie haben bereits das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, aus Cherson und im Allgemeinen aus dem Süden unseres Landes zu fliehen. Es wird eine Zeit geben, in der sie aus dem Gebiet Charkiw, aus dem Donbass und von der Krim fliehen werden."

"Verluste der Okkupanten" entscheidend für Kriegsdauer

Wie lange der Krieg noch dauern werde, hänge von den russischen Verlusten ab, so Selenskyj. "Je höher die Verluste der Okkupanten sind, desto schneller können wir unser Land befreien", sagte er. Dies wiederum hänge von der Militärhilfe für die Ukraine ab. Je entschiedener sie ausfalle, desto eher könnten die Ukraine und Europa wieder in Frieden leben.

Der Chef von Selenskyjs Präsidialamt, Andrij Jermak, setzte eine anderen Schwerpunkt: Die Kämpfe müssten dringend noch vor der Heizperiode beendet werden, sagte Jermak. Sonst bestehe das Risiko, dass Russland die Infrastruktur für Wärme und Energie zerstöre: "Das ist einer der Gründe, warum wir maximale Maßnahmen ergreifen wollen, um den aktiven Teil des Kriegs bis Ende Herbst zu beenden."