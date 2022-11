Ukraine-Getreideabkommen kurz vor Fristablauf verlängert

Wenige Tage vor dem Auslaufen des im Juli vereinbarten Ukraine-Getreideabkommens ist die für die weltweiten Nahrungsmittel-Exporte wichtige Vereinbarung verlängert worden. Sie hätte sonst in der Nacht zum Samstag ihre Gültigkeit verloren.

Das Getreide-Abkommen sieht vor, dass die Ukraine ihr Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer verschiffen kann. Die Ukraine und Russland zählen weltweit zu den größten Getreideexporteuren, entsprechend haben ihre Lieferungen einen großen Einfluss auf die globale Entwicklung der Lebensmittelpreise. Nachdem die Verlängerung des Abkommens bekannt wurde, fielen die Getreidepreise an den Weltmärkten.

Große Bedeutung für die Nahrungsmittelsicherheit der Welt

Der ukrainische Infrastrukturminister Olexander Kubrakow teilte zu der nun erzielten Vereinbarung mit, das unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei im Juli erzielte Abkommen mit Russland werde vorerst um 120 Tage fortgeführt. Er sprach von einem "weiteren wichtigen Schritt im globalen Kampf gegen die Lebensmittelkrise".

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bestätigte, eine entsprechende Einigung sei bei Gesprächen aller beteiligten Seiten erzielt worden. Auch er betonte die Bedeutung des Abkommens "für die Nahrungssicherheit in der Welt".

Guterres: Auch russische Exporte sollen ermöglicht werden

UN-Generalsekretär António Guterres, der wie die ukrainische Regierung eigentlich auf eine Verlängerung um ein ganzes Jahr gehofft hatte, hob hervor, dass die Fortführung des Abkommens mit "allen Parteien" vereinbart worden sei. Er versicherte in diesem Zusammenhang, die Vereinten Nationen würden sich nun auch dafür einsetzen, "die verbleibenden Hindernisse für den Export von Lebens- und Düngemitteln aus Russland zu beseitigen".

Guterres bezog sich damit auf ein zweites Abkommen, das die Ausfuhr russischer Lebensmittel und Dünger trotz westlicher Sanktionen erlaubt. Beide Abkommen seien "unerlässlich, um die Preise für Nahrungsmittel und Düngemittel zu senken und eine weltweite Nahrungsmittelkrise zu vermeiden".

Moskau drängt auf Entgegenkommen

Moskau hatte immer wieder beklagt, es könne sein Getreide und seine Düngemittel wegen der vom Westen verhängten Sanktionen gegen russische Banken und Logistik nicht verkaufen. Dass diese Exporte wieder ungehindert möglich werden, hatte die Regierung in Moskau deshalb zur Bedingung für ihre Zustimmung zu einer Verlängerung des Abkommens gemacht. Sie hatte bis zuletzt offen gelassen, ob sie einer Fortführung zustimmen wird und war vorübergehend bis Anfang November aus dem Abkommen ausgestiegen.

Nach Bekanntwerden der Einigung auf die Verlängerung des Abkommens warnte das russische Außenministerium, dass weitere Verzögerungen bei den russischen Düngemittel-Lieferungen an Entwicklungsländer "inakzeptabel" seien. In den Häfen der EU würden rund 300.000 Tonnen russischer Düngemittel "zurückgehalten".

Die Bundesregierung ist erfreut - und warnt

Die Bundesregierung begrüßte die Verlängerung des Getreide-Abkommens. Jede Entlastung aus dem Ernährungsmarkt helfe "gerade den ärmsten Menschen, die am stärksten unter hohen Lebensmittelpreisen leiden", sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin. Auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) begrüßte den Vertragsabschluss. "Die Ukraine zeigt, dass sie selbst in Zeiten größter Not Verantwortung für die hungernden Menschen auf dieser Welt übernimmt", erklärte er

Gleichzeitig warnten die Ministerien aber davor, sich auf Zusagen des russischen Präsidenten Putin zu verlassen. Özdemir betonte, dass die Ukraine sich nicht wieder von der Gunst Russlands abhängig machen dürfe. "Wir müssen damit rechnen, dass Putin das Schwarzmeer-Getreideabkommen auch weiterhin als Druckmittel einsetzen wird." Es müssten daher auch Alternativen zu den Getreideexporten aus Russland und der Ukraine geschaffen werden.

Von der Leyen gratuliert

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gratulierte UN-Generalsekretär António Guterres und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Verlängerung des Getreide-Abkommens gratuliert. Zudem betonte sie auf Twitter: "Die UN-Schwarzmeer-Getreide-Initiative trägt dazu bei, weltweite Nahrungsmittelengpässe zu vermeiden und die Lebensmittelpreise trotz des russischen Krieges zu senken."