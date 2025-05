Ukraine-Gespräche in Istanbul ohne Putin – und ohne Selenskyj

Russlands Präsident Wladimir Putin fehlt – die Ukraine hat Verteidigungsminister Rustem Umjerow mit einer Delegation nach Istanbul geschickt, um über eine Waffenruhe zu verhandeln. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Donnerstag in Ankara, seine Delegation sei beauftragt, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Ein Treffen mit Putin könne entfallen, falls die Gespräche in Istanbul bereits zu einer Einigung führten.

Die Gesprächsatmosphäre ist aufgeladen von gegenseitigen Vorwürfen. Beide Kriegsparteien betonten zwar ihre Gesprächsbereitschaft, allerdings war am späten Nachmittag nicht klar, ob und wann es zu dem Treffen kommt – noch am Donnerstag oder erst am Freitag.

Streit über Unterhändler-Delegationen

Putin entsandte ein Team von Unterhändlern zu den Gesprächen mit der Ukraine in die türkische Metropole. Damit ignorierte er die Aufforderung von Kiews Regierung zu einem persönlichen Treffen zwischen ihm und Selenskyj. Bei seiner Ankunft in Ankara kritisierte Selenskyj die russische Delegation als "dekorativ". Wann die Gespräche nun auf unterer Ebene beginnen sollten, blieb zunächst unklar.

Auf einer Pressekonferenz in Ankara betonte Selenskyj, dass andere Nationen mehr politischen und wirtschaftlichen Druck auf Russland ausüben und weitere Sanktionen verhängen sollten, wenn Moskau keine Bereitschaft zeige, sich auf Waffenstillstandsverhandlungen einzulassen. "Russland fühlt nicht, dass es den Krieg beenden muss, was bedeutet, dass es nicht genug politischen, wirtschaftlichen und anderen Druck auf die Russische Föderation gibt", sagte er.

"Und so fordern wir, wenn es keinen Waffenstillstand gibt, wenn es keine ernsthaften Entscheidungen gibt ... fordern wir angemessene Sanktionen." Die USA und die Europäische Union haben Russland mit weiteren schmerzhaften Sanktionen gedroht, sollten die Gespräche nicht zustande kommen. Die Europäer sind zudem entschlossen, der Ukraine dann verstärkte Militärhilfe zukommen zu lassen. Selenskyj ist nach eigenen Worten nach wie vor zu direkten Gesprächen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin bereit.

Russland setzte Angriffe fort

Russland betonte, seine Delegation sei in Istanbul und bereit für ernsthafte Arbeit. Der Ukraine wurde vorgeworfen, "eine Show um die Verhandlungen zu inszenieren". Auf die Frage, ob Putin zu einem späteren Zeitpunkt an den Gesprächen teilnehmen würde, antwortete Kremlsprecher Dmitri Peskow: "Welche Art von Beteiligung weiter erforderlich sein wird, auf welcher Ebene, ist jetzt zu früh zu sagen... Die russische Delegation ist bereit und wartet in Istanbul."

Zugleich gab Russland bekannt, seine Streitkräfte hätten zwei weitere Siedlungen in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen. Eine Sprecherin des russischen Außenministers Sergej Lawrow erinnerte Reporter an dessen frühere Äußerung, dass die Ukraine "ohne eine Vereinbarung zur Beendigung der Kämpfe kleiner werde".

Trump sieht sich im Mittelpunkt

Die Kriegsparteien ringen seit Monaten um die Art von Waffenruhen und Friedensgesprächen und versuchen, US-Präsident Donald Trump zu demonstrieren, dass sie ernsthaft daran interessiert sind, das zu beenden, was er "diesen dummen Krieg" nennt. Die Regierung in Washington hat wiederholt gedroht, ihre Vermittlungsbemühungen einzustellen, wenn es keine klaren Fortschritte gibt. Trump, der häufig auch Selenskyj kritisiert hatte, äußerte zuletzt vor allem über Putin seinen Unmut. Am Donnerstag erklärte er, er würde am Freitag an den Gesprächen in der Türkei teilnehmen, wenn es "angemessen" sei.

Trump zeigte sich überzeugt, dass es bei den Bemühungen um Frieden in der Ukraine erst bei einem Treffen zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Bewegung gebe. "Nichts wird geschehen, bis Putin und ich zusammenkommen", sagt Trump vor der Presse an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One vor der Landung in Dubai. Es ist die dritte Station auf Trumps Nahost-Reise.