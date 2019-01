Ukraine gegen Russland: Diplomaten-Streit um Twitter-Haken

Blauer Haken kann auf Antrag vergeben werden

Den "blauen Haken" verleiht der Kurzbotschaftendienst auf Antrag jenen Konten, die von "öffentlichem Interesse" sind, wie es in den Twitter-Regularien heißt - und weist damit aus, dass sich unter diesem Profil nicht irgendjemand mit fremden Federn schmückt. "Dass es also nicht ein Satire-Account ist, bei dem sich jemand anderes den Namen einfach gemopst hat. Sondern dass es wirklich der Mensch oder die Institution ist, deren Name auch daneben steht", erklärt Fiete Stegers, Social Media-Experte an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg.

Aus seiner Sicht heißt das aber nicht, dass sich Twitter in diesem Streitfall elegant aus der Affäre ziehen kann. Es verhalte sich eben nicht gänzlich unpolitisch und neutral. "Auch wenn Twitter sagt, dass dieser Haken nicht bedeutet, dass sie die Inhalte billigen, so verleiht es dem Account doch Glaubwürdigkeit in den Augen der normalen Nutzer. Weil es eben nicht jeder hat", sagt Stegers.

Wirkung wie ein Gütesiegel

Die Ukraine geht noch einen Schritt weiter: Aus ihrer Sicht kommt der blaue Haken neben dem Namen des russischen Twitter-Profils quasi einer Anerkennung gleich, dass die Krim nunmehr zu Russland gehöre. Zumindest befürchtet man, dass das in den Augen der Nutzer so wirkt. Daher auch die offizielle Beschwerde.

Einen weiteren "Haken mit dem Haken" sieht Medien-Wissenschaftler Stegers auch darin, dass normale Twitter-Nutzer diesen derzeit gar nicht bekommen können - "Wir nehmen zurzeit keine neuen Anfragen an", heißt es dazu beim sozialen Netzwerk. Gerade deshalb aber wirke der Haken wie ein Gütesiegel. "Insofern ist die Entscheidung von Twitter, einen bestimmten Account zu verifizieren, eben sehr bewusst getroffen", so Stegers.

Zu dem Streit Russland-Ukraine wollte sich Twitter selbst übrigens nicht äußern. "Kein Kommentar", hieß es auf NDR-Anfrage schlicht aus der Pressestelle.