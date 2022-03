Ukraine-Geflüchtete: Wie kommen sie schnell in Arbeit?

An den Gesetzen fehlt es nicht. Geflüchteten aus der Ukraine, die arbeiten wollen, bekommen mit der Registrierung eine Arbeitserlaubnis. Der Zugang zum Arbeitsmarkt sei über eine EU-Richtlinie gesichert, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach einem Treffen mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Sozialverbänden in Berlin. Jetzt müssten "lebenspraktische" Fragen beantwortet werden.

Angebot von Sprachkursen und Kinderbetreuung

Die ukrainischen Geflüchteten dürften nicht in erster Linie als Arbeitskräfte gesehen werden, sagte der Arbeitsminister. Deutschland müsse den Menschen zuallererst Schutz bieten und sie versorgen. Viele von ihnen wollten aber arbeiten, und sie bräuchten eine echte Perspektive, so Heil.

In erster Linie müssten sie Deutsch lernen und Integrationskurse machen können. Die Bundesagentur für Arbeit müsse ihr Angebot entsprechend ausweiten. Außerdem brauche es ein ausreichendes Angebot zur Kinderbetreuung, da viele Frauen mit ihren Kindern geflüchtet seien.

Qualifikationen und Berufsabschlüsse anerkennen

Zentral ist nach Aussage des Bundesarbeitsministers außerdem, dass die Qualifikationen der Geflüchteten erfasst werden. Rund die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer hätten auch eine akademische Ausbildung. Zwar seien die Berufe und Abschlüsse nicht identisch mit denen in Deutschland. Qualifizierte sollten aber nicht als Hilfskräfte arbeiten müssen.

Die Anerkennung von Qualifikationen im deutschen Bildungssystem sei nicht einfach. Um sie zu beschleunigen, kündigte Heil weitere Gespräche mit der Bundesbildungsministerin, der Kultusministerkonferenz und der Konferenz der Landesarbeitsministerinnen und -minister an.

Zahlen darüber, wie viele Betroffene bereits in Deutschland arbeiteten oder bald auf dem Arbeitsmarkt erwartet würden, gebe es noch nicht, sagte Heil. Die Themen sollen nun auf Arbeitsebene bearbeitet werden. Die Ergebnisse sollen zwischen Ostern und Sommer bei einem weiteren Treffen abgeglichen werden.

SPD- und FDP-Fraktion in Bayern für kurze Amtswege

Im bayerischen Landtag forderten die Fraktionen von FDP und SPD die Beschleunigung von Behördengängen für ukrainische Geflüchtete. In einem Dringlichkeitsantrag forderten die Freien Demokraten, dass Registrierung, Meldung der Wohnung sowie Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung binnen zweier Wochen in einem einzigen Behördengang erledigt werden sollten.

"Die, die es wollen, sollen arbeiten können", sagte die arbeitspolitische Sprecherin der FDP, Julika Sandt. Auch Beruf, Ausbildungsstand und gegebenenfalls Ausbildungswünsche sollen ihrer Ansicht nach bereits bei der Registrierung erfasst werden. Bisher seien aber weder genauere Zahlen zu den Geflüchteten noch deren berufliche Qualifikation bekannt, so die FDP.

Grüne: Anerkennungsprozess beschleunigen

Als zu langwierig und zu bürokratisch kritisierten auch die Grünen im Landtag die Anerkennung der Ausbildung ukrainischer Fachkräfte. Zwar sei es erfreulich, dass im schulischen Bereich Lehrkräfte und pädagogisches Personal offenbar schnell zum Einsatz kommen könnten, so die Grünen-Sprecherin für Integration, Asyl und Flucht, Gülseren Demirel.

In der Regel würden Anerkennungen von Qualifikationen in Bayern aber monatelang geprüft. Diese Prozesse müssten beschleunigt werden. Die AfD-Fraktion betonte, dass viele Bürger in Bayern Hilfe leisteten. Bei Anerkennungsprozessen müssen man "ein Auge zudrücken", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Franz Bergmüller.

CSU: Schnellere Registrierung nicht möglich

Die Vertreter der Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern verwiesen auf ein Bündel an Maßnahmen, das die Staatsregierung mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eigens für ukrainische Geflüchtete entwickelt habe. Insbesondere seien das Sprachangebote, Jobbegleiter und Ausbildungsakquisiteure für Geflüchtete. Eine deutliche Beschleunigung von Registrierung und der damit verbundenen Arbeitserlaubnis ist laut CSU nicht möglich. Eine Zwei-Wochen-Frist, wie von der FDP gefordert, sei auch rechtlich nicht vorgesehen.

Die Dringlichkeitsanträge von FDP und SPD wurden mit der Mehrheit von Freien Wählern und CSU im Landtag abgelehnt.

mit Material von dpa und epd