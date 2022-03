Ukraine-Flüchtlinge privat aufnehmen: Das ist zu beachten

Angaben der Vereinten Nationen zufolge sind bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Viele kommen auch nach Bayern – und brauchen eine Unterkunft. Was gilt, wenn Sie ihnen eine Wohngelegenheit anbieten möchten? Die wichtigsten Information dazu.

Darf ich überhaupt Geflüchtete aufnehmen?

Ja. Ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger können visumsfrei nach Deutschland einreisen. Und dürfen wohnen, wo sie möchten.

Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich ein Zimmer oder eine Wohnung anbieten möchte?

Das ist sowohl zentral als auch bei Hilfsorganisationen vor Ort möglich. Das Bayerische Staatsministerium des Inneren bietet die bayernweite Plattform ukraine-hilfe.bayern.de an, damit die Hilfe, die wirklich benötigt wird, auch dort ankommt, wo sie benötigt wird. Dort kann auch Wohnraum angeboten werden.

Muss ich die Aufnahme von Flüchtlingen irgendwo "melden"?

Theoretisch ist keine Anmeldung nötig, denn als Besucher können sich ukrainische Staatsbürger 90 Tage lang ohne Registrierung in Deutschland aufhalten. Doch nur mit einer Registrierung erhalten die Geflüchteten auch die ihnen zustehenden Leistungen, die denen Asylsuchender entsprechen. Die Behörden bitten vor allem deshalb um eine Registrierung, damit ein Überblick über die Zahl der Geflüchteten möglich ist und Hilfe besser koordiniert werden kann.

Registrieren kann man sich in ganz Bayern in den AnkER-Einrichtungen und in München zusätzlich im Ankunftszentrum.

Erhalte ich staatliche finanzielle Unterstützung?

Sofern die Menschen in Privatwohnungen Unterkunft finden und dort Miete zahlen oder sich an den Nebenkosten beteiligen sollen, hilft ihnen dabei der Staat. Denn dann erhalten sie grundsätzlich dieselben Leistungen wie Asylbewerber, wenn sie sich über die AnkER-Zentren registriert haben. Wichtig: Diese Leistungen sind subsidiär. Das bedeutet: Der Staat zahlt nur, wenn die Flüchtlinge dafür nicht aus ihrem Vermögen aufkommen können.

Wie sind die Geflüchteten versichert?

Die ukrainischen Geflüchteten sind krankenversichert wie Asylbewerber. Vom Staat nicht abgedeckt sind private Haftpflichtversicherungen.

Was gilt bei der Corona-Impfung?

Viele Ukrainer müssen für den Impfstatus "geimpft" eine erneute Impfung erhalten. Darauf weist etwa die Regierung von Oberbayern hin. Denn Menschen, die im Ausland mit Covid-19-Impfstoffen geimpft wurden, die nicht in der EU zugelassenen sind, benötigen hierzulande eine erneute Impfserie. Entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission kann die neue Impfserie vier Wochen nach der letzten Impfung begonnen werden.