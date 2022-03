Ukrainer warten stundenlang vor Behörde - München reagiert

Vor dem Eingang des Amtes für Wohnen und Migration in Giesing hatten sich lange Schlangen mit mehreren Hundert Wartenden, die teils schon vor Tagesanbruch gekommen waren, gebildet. Künftig sollen jetzt nur noch Geflüchtete aus Notunterkünften dorthin gebracht werden.

Die Anträge von Geflüchteten in Privatunterkünften sollen dagegen dezentral in den Sozialbürgerhäusern der Stadtviertel bearbeitet werden, wie Sozialreferentin Dorothee Schiwy ankündigte. Dass die Situation sich zuletzt so zugespitzt hat, erklärt Schiwy mit dem "explosionsartigen" Anstieg der Anträge auf Unterstützungsleistungen. Während bis vor kurzem 50 Anträge pro Woche zu bearbeiten gewesen seien, seien es mittlerweile 900 am Tag.

Schnelle Verteilung der Geflüchteten gefordert

Großstädte seien derzeit die Hauptanlaufpunkte, sagt Andrea Betz von der Diakonie München und Oberbayern. Besonders in München würden viele Geflüchtete erst einmal nicht weiterreisen wollen, die Stadt sei ein Zentrum der Ukrainer in Deutschland. Eine große Kraftanstrengung für die Stadt München, die in Messehallen, Schulen und Hotels Notschlafplätze einrichten muss.

Damit die Geflüchteten nicht dauerhaft in Notunterkünften leben müssen, fordert der Münchner Oberbürgermeister Reiter eine schnelle Weiterverteilung in andere Städte. Auch die Diakonie sieht das so. Die Verteilung müsse nun dringend anlaufen, sagt Betz, das sei auch im Sinne einer besseren Integration.

Aufnahmequoten für Landkreise und Städte

Zuständig sind die Bezirksregierungen. Nach Angaben der Regierung von Oberbayern richten sich Aufnahme und Verteilung der Kriegsflüchtlinge nach dem Verteilschlüssel, der auch für die Verteilung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern Anwendung findet.

Hier sind Aufnahmequoten für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt in Bayern festlegt. Die Quote des Regierungsbezirks Oberbayern als Ganzes bezogen auf alle bayerischen Aufnahmen beträgt demnach 35,6 Prozent. Die Quote für die Landeshauptstadt München innerhalb des Regierungsbezirks wiederum beträgt 31,6 Prozent.

Landkreistag fordert mehr Unterstützung vom Bund

Rund 1.000 Menschen habe der Landkreis Fürstenfeldbruck aufgenommen, sagt Landrat Thomas Karmasin. Kamarsin, der auch Erster Vizepräsident des Bayerischen Landkreistags ist, ruft zu etwas mehr Geduld auf. Es sei klar, dass Städte wie München als Hauptanlaufpunkt überfordert wären, aber die Verteilung habe bereits begonnen. Karmasin fordert jedoch mehr Unterstützung vom Bund. Berlin müsse bei der Finanzierung der Unterbringungsmaßnahmen helfen.

Koordinierungsstab und Krisengipfel

Um die Situation zu verbessern richtet das Bayerische Innenministerium jetzt einen Koordinierungsstab ein. Hierdurch soll zum Beispiel die Transportlogistik für Kriegsflüchtlinge, die über die tschechisch-bayerische und die österreich-bayerische Grenze kommen, gesteuert werden.

Lesen Sie hier: "Zurück in München: Hilfskonvoi bringt Geflüchtete in Sicherheit"

Man will vermeiden, dass Sonderzüge und Busse Ankunftsorte ansteuern, die bereits hoch belastet sind. Zudem plant die Staatsregierung einen Krisengipfel mit den Kommunen. Am Mittwoch werde es eine Konferenz mit den Landräten und Oberbürgermeistern geben, sagte Ministerpräsident Markus Söder in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag.