Flucht aus der Ukraine: "Bis zu 60 Stunden Warten an der Grenze"

Noch seien es nicht so viele Autos wie gestern, aber im Laufe des Tages werden es immer mehr, berichtete ARD-Korrespondent Nikolaus Neumaier aus der rumänischen Grenzstadt Siret in einem Livetalk auf Phoenix. Der Grenzübergang in Siret in Nordostrumänien sei einer, der mit am stärksten für die Flucht aus der Ukraine genutzt werde.

60 Stunden für zwölf Kilometer an der Grenze

"Alle Menschen, die über die Grenze kommen, berichten von sehr langen Staus. Sie warten teilweise bis zu 60 Stunden, um den Grenzübergang zu überqueren. Die Autos sollen zwölf Kilometer lang hinter der Grenze stehen", sagte Neumaier im Livetalk.

Ukraine zwingt Männer, von der Grenze an die Front zu gehen

Es kämen fast ausschließlich Frauen an, viele mit ihren Kindern. Manche seien wirklich sehr verzweifelt, weil sie ihre Männer zurücklassen mussten. Die ukrainische Grenzpolizei zwinge die Männer auszusteigen und in den Krieg zu ziehen. "Die Männer, die aussteigen, haben das Glück eine zweite Staatsbürgerschaft zu besitzen. Manche sind auch Rumänen, denn es gibt eine rumänische Minderheit in der Ukraine", so Neumaier.

Flucht aus Angst vor dem Krieg "zu Hause"

"Eine Frau aus dem Norden von Kiew, die sich mit ihrem Kind auf dem Weg gemacht hat, hat uns Explosionen berichtet." Viele kämen aus dem Grenzgebiet und hätten noch keine Beschüsse mitbekommen, obwohl es auch dort schon Kriegshandlungen gegeben haben soll. Die meisten flüchteten aus Angst davor, dass der Krieg zu ihnen nach Hause kommt.

Notdürftige Verpflegungsstationen eingerichtet

Über Nacht seien in Siret Verpflegungsstationen errichtet worden. Die Kirche, private und staatliche Hilfsorganisationen seien vor Ort, auch der rumänische Premierminister sei hier gewesen. "Es gibt Decken, Tee, Kaffee, Verpflegung, Brote – das Nötigste eben. Was wirklich auffällt, ist die große Hilfsbereitschaft vonseiten der Rumänen", berichtete Neumaier.

Die meisten Flüchtlinge ziehen wohl von Rumänien aus weiter

Die offiziellen Zahlen hält Neumaier für nicht wirklich belastbar. Etwa 70.000 Ukrainer und Ukrainerinnen sollen bisher nach Rumänien geflohen sein. Die meisten Flüchtenden wollen aber nicht in Rumänien bleiben, sondern weiterfahren, erzählen sie dem ARD-Korrespondenten. "Ein ganz wichtiges Ziel ist Deutschland."