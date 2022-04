FDP für rasche Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine

Der kommissarische Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai, fordert eine rasche Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. "Ich bin davon überzeugt, dass die Bundesregierung schwere Waffen liefern sollte", sagte er im ARD-Morgenmagazin.

Russland stelle sich neu auf und der Krieg gehe damit in eine neue Phase. "Der Krieg wird in den nächsten Wochen noch brutaler werden, noch aggressiver werden. Das heißt, wir müssen alles dafür tun, damit die Ukraine in der Lage ist, sich zu verteidigen." Und weiter: "Das ist aus meiner Sicht eine Notwendigkeit", sagte Djir-Sarai.

Auch Baerbock für Lieferung schwerer Waffen

In den kommenden Tagen werde in der Regierung über Waffenlieferungen gesprochen. "Aber eins ist völlig klar, diese Entscheidung muss rasch getroffen werden, denn unfassbar viel Zeit haben wir nicht."

Am Vortag hatte sich bereits Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) für die Unterstützung Russlands mit schweren Waffen ausgesprochen. Es gebe "keine Zeit für Ausreden" mehr. Dies wurde als Kritik auch an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verstanden.

Djir-Sarai: Ende von Kohle- und Ölimporten rasch möglich

Mit Blick auf Sanktionen gegen Russland und ein Ölembargo erklärt Djir-Sarai: "Jede Form der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit diesem Regime, mit Putins Regime, ist eine Schande und muss schnellstmöglich beendet werden."

Bei Kohle und Öl sei ein Ende der Importe aus Russland rasch möglich, bei Gas sei es "weitaus anspruchsvoller." Dagegen halte er eine Diskussion über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen für drei Monate aktuell für unsinnig. "Das ist wirklich Blödsinn. Wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine und einigen Leuten fällt offensichtlich nur ein, über das Tempolimit zu reden."