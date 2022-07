Ukraine: FDP bringt direkte Waffenlieferungen ins Spiel

Der Ringtausch für Waffenlieferungen an die Ukraine funktioniert nicht so wie geplant. Dieses Fazit zieht der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai im BR24 "Interview der Woche". Darin schlägt der Liberalen-Politiker auch eine Kurswende bei den Waffenexporten in die Ukraine vor – sollte sich die Situation nicht verändern.

Djir-Sarai äußert indirekte Kritik an Verteidigungsministerin

Es ist nicht das erste Mal, dass die FDP sich von der eigenen Ampelregierung ein entschlosseneres Eintreten für die Ukraine wünscht. Generalsekretär Djir-Sarai selbst hat sich hier schon mehrmals klar positioniert. Jedoch ist er mit der Entwicklung weiter unzufrieden. Er sagt nun: Wir brauchten in der Praxis dringend Verbesserungen. Die Nato-Partner, die schwere Waffen an die Ukraine liefern, würden von Deutschland nicht ausreichend unterstützt werden und keine angemessene Gegenleistung erhalten.

Wenn man feststelle, das sei eine gute Idee gewesen – man sei aber nicht in der Lage, sie so umzusetzen wie im Deutschen Bundestag vereinbart, "dann muss man über andere Wege nachdenken, aber dann muss man schon Klartext reden". Notfalls, so der FDP-Generalsekretär, müsse man auch über direkte Lieferungen nachdenken.

Die Ukraine brauche dringend mehr militärische Unterstützung, der Krieg sei in einer entscheidenden Phase. Deutschland muss laut Djir-Sarai jetzt alles dafür tun, damit die Ukraine weiterhin Widerstand gegen Russland leisten kann. Die FDP fordert, dass die im Bundestag beschlossenen Waffenlieferungen für die Ukraine schneller umgesetzt werden.

Kritik aus Polen

Erst vor wenigen Tagen hatte Polen Deutschland schwere Vorwürfe gemacht. Die deutschen Versprechen zum Ringtausch hätten sich als Täuschungsmanöver erwiesen, so die Kritik aus dem polnischen Außenministerium. Polen habe mehr als 200 Panzer an die Ukraine geliefert, dafür von Deutschland aber nur veraltetes Gerät angeboten bekommen.

Beim Ringtausch sollten Nato-Länder – vor allem in Osteuropa – der Ukraine leicht bedienbare Panzer sowjetischer Bauart liefern. Deutschland versprach den Verbündeten im Gegenzug entsprechenden Ersatz.

Kritik an den Bürgergeld-Plänen

Doch auch innenpolitisch gärt es bei einigen Themen innerhalb der Ampel. Unter den Liberalen wird nun Kritik an den vorgelegten Plänen für ein Bürgergeld immer lauter. Dem Entwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die FDP in der aktuellen Fassung nicht zustimmen. "Das ist nicht das Bürgergeld, wie wir das Bürgergeld definieren", sagte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai BR24. Man müsse an dem bisherigen Prinzip "Fördern und Fordern" festhalten.

Wer zum Beispiel ein Jobangebot ablehne und Termine nicht einhalte, müsse weiterhin sanktioniert werden können. Zudem könne es nicht sein, dass jemand, der arbeite, kaum mehr oder sogar weniger habe als jemand, der nicht arbeite. Djir-Sarai sagt selbst: "Da gibt es also eine Reihe von Themen, über die wir mit SPD und Grünen noch reden müssen."

Nach Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz soll das Bürgergeld als Nachfolger von Hartz IV "definitiv" zum ersten Januar 2023 kommen. Die Details werden in der Ampel noch ausgehandelt.