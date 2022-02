Ukraine: Ehemaliges AKW Tschernobyl von Russland erobert

Doch nicht nur Tschernobyl sondern fast die ganze Ukraine stehen inzwischen unter dem Beschuss Russlands. Mit Angriffen aus mehreren Richtungen hatte der großangelegte Krieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag den Militäreinsatz gegen das Nachbarland befohlen - aus der Luft, am Boden und zur See.

Wie der ukrainische Generalstab am Abend mitteilte, seien ihre Feinde im Gebiet Tschernihiw, das im Nordwesten an Belarus grenzt, gestoppt. "Heftige Kämpfe gehen in Richtung Charkiw weiter." Die Großstadt Charkiw liegt im Osten unweit der russischen Grenze.

Kontrollverlust über südliche Landesteile der Ukraine

Nach eigenen Angaben verloren die ukrainischen Behörden auch die Kontrolle über Teile im Süden des Landes. Die russische Armee startete zudem Offensiven aus der von Russland einverleibten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim in Richtung Cherson und Melitopol.

Cherson liegt an einem Stausee, der das Gros der Wasserversorgung der ukrainischen Halbinsel sicherte, bis die Ukraine 2017 den Speicher als Reaktion auf die russische Annexion der Krim 2014 mit einem Damm abschnitt. Igor Konaschenkow, ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, sagte der Vormarsch der russischen Truppen ermögliche die Wiederherstellung der Wasserversorgung für die Krim.

Bei dem Angriff auf die Region Cherson sind nach Angaben der örtlichen Behörden 13 Zivilisten und neun ukrainische Soldaten getötet worden. Unter den zivilen Opfern seien zwei Kinder, teilte die Regionalverwaltung am Donnerstag im Onlinedienst Facebook mit. Mehrere Teile der Region seien von den russischen Streitkräften eingenommen worden.

Mariupol unter Beschuss - weitere Städte wohl unter russischer Kontrolle

Zudem werde die am Asowschen Meer liegende Stadt Henitschesk, südöstlich von Cherson, inzwischen von russischen Truppen kontrolliert, ebenso der Ort Oleschky und ein Übergang über den Fluss Dnipro, hieß es in einem Facebook-Beitrag. Auch das Wasserkraftwerk Kachowka und der Nord-Krim-Kanal seien von den russischen Truppen eingenommen worden. Befürchtet wurde außerdem, dass Russland ebenso in die Schwarzmeer-Stadt Odessa einmarschiert.

Auch die Hafenstadt Mariupol liegt nach Angaben von Diplomaten unter schwerem Beschuss. Es seien Hunderte Explosionen registriert worden. Die Stadt mit über 400.000 Einwohnern liegt zwischen den Separatistengebieten im Osten der Ukraine und der 2014 annektierten Halbinsel Krim.