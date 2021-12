Ukraine: Biden droht Putin mit harten Wirtschafts-Sanktionen

Im Ukraine-Konflikt hat US-Präsident Joe Biden dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit starken wirtschaftlichen Sanktionen gedroht. Sollte der Konflikt militärisch eskalieren, setze sich Russland "starken wirtschaftlichen und anderen Maßnahmen" aus, sagte Biden nach Angaben des Weißen Hauses in Washington am Dienstag beim zuvor abgehaltenen Videogipfel mit Putin.

Biden habe in dem Gespräch gegenüber Putin überdies die "tiefe Besorgnis" der US-Regierung und ihrer Verbündeten über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine zum Ausdruck gebracht.

Russland konzentriert Soldaten an der Grenze zur Ukraine

Die beiden Staatschefs hielten ihren Videogipfel, der nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen rund zwei Stunden dauerte, vor dem Hintergrund der verschärften Spannungen im Ukraine-Konflikt ab. Die Ukraine wirft Russland vor, mittlerweile mehr als 94.000 Soldaten an der gemeinsamen Grenze zusammengezogen zu haben, was die Befürchtung schürt, dass die russische Armee in die Ukraine einmarschieren könnte. Moskau weist dies zurück und wirft der Ukraine seinerseits Provokationen vor.

Die USA und andere Nato-Staaten haben die Regierung in Moskau nachdrücklich vor einem Einmarsch in das Nachbarland gewarnt. Auch der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz sagte vor dem Gipfel, es müsse "ganz, ganz klar" sein, dass eine weitere Bedrohung der Ukraine inakzeptabel wäre. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf Twitter: "Wir werden auf jede weitere Aggression mit einer Verschärfung und Ausweitung der bestehenden Sanktionen reagieren."