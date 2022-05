Ukraine-Besuch: Selenskyj empfängt Merz

Der Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten, Alexander Rodnyansky, hatte zuvor die Ukraine-Reise des deutschen Oppositionsführers in Kiew begrüßt. "Friedrich Merz ist hier willkommen - so, wie andere Führungspersönlichkeiten aus Deutschland auch", sagte er dem Fernsehsender Welt. Er äußerte die Hoffnung, dass auch Bundeskanzler Scholz nach Kiew komme.

Scholz unter Druck

Nach Einschätzung von Beobachter erhöht das Treffens Selenskyjs mit Merz den Druck auf Scholz. Der Kanzler steht für seinen Ukraine-Kurs in der Kritik - auch dafür, dass er seit Kriegsbeginn nicht in Kiew war. Scholz hatte am Montagabend im ZDF auf die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die Ukraine verwiesen. Dies stehe einer eigenen Reise nach Kiew weiter "im Weg". Der ukrainische Botschafter Melnyk warf dem Kanzler vor, "eine beleidigte Leberwurst zu spielen". Das klinge "nicht sehr staatsmännisch".

Auch der CSU-Europaabgeordnete Manfred Weber kritisierte im BR die Haltung des SPD-Politikers: "Was sollen die Ukrainer jetzt machen? Sollen sie um Entschuldigung bitten, dass sie den Bundespräsidenten nicht eingeladen haben? Was erwarten wir denn jetzt auch von denen?" Er forderte Scholz zur Solidarität auf. Die Ukrainer seien "im Überlebenskampf". Deutschland müsse deshalb "jetzt auch mal runterschlucken, wenn einmal eine Entscheidung gefällt worden ist, von der ja auch eingeräumt worden ist, dass sie nicht perfekt war."

Merz: "Es ist schön, in diesem Land zu sein"

Merz hatte am Montag betont, er habe dem Bundeskanzler empfohlen, selbst nach Kiew aufzubrechen. "Die letzten zwei Monate hat er das nicht getan." Er selbst sei vom ukrainischen Parlament eingeladen worden, erläuterte der CDU-Vorsitzende. "Ich will mir in der Ukraine selbst ein Bild machen von der Lage dort."

Am Mittag veröffentlichte Merz in den sozialen Netzwerken ein Video aus dem Zug: "Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach Kiew", sagte er darin. "Wir haben eine interessante Reise vor uns", schrieb er unterwegs in den sozialen Netzwerken." Die ukrainischen Behörden seien äußerst kooperativ. "Es ist schön, in diesem Land zu sein."

