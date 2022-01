Ukraine bestellt deutsche Botschafterin in Kiew ein

Die ukrainische Regierung hat im Streit um Waffenlieferungen und wegen umstrittener Äußerungen des deutschen Marine-Chefs Kay-Achim Schönbach die deutsche Botschafterin in Kiew einbestellt. Bei dem Gespräch mit Botschafterin Anka Feldhusen habe Kiew deutlich gemacht, dass die Kommentare des Marine-Chefs inakzeptabel seien, teilte das ukrainische Außenministerium mit. Das Ministerium habe auch seine "tiefe Enttäuschung" über das Nein der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an die Ukraine zum Ausdruck gebracht.

Die deutsche Regierung vertritt die Position, dass in Krisengebiete keine todbringenden Waffen geliefert werden dürfen. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte diese Haltung am Samstag erneut bekräftigt.

Vizeadmiral der Marine mit skandalträchtigen Äußerungen

Die Aussagen des deutschen Marine-Chefs Schönbach, die Teil der diplomatischen Verwerfungen sind und der Linie der Bundesregierung zum Teil drastisch zuwiderlaufen, hatten in den sozialen Medien schon für Furore gesorgt: "Hat Russland wirklich Interesse an einem kleinen Stück ukrainischen Bodens?", fragte der Vizeadmiral und gab sich selbst die Antwort: "Nein, das ist Nonsens." Nato und Bundesregierung hingegen halten die Kriegsgefahr in Europa für sehr real.

In seinen Ausführungen hatte Schönbach spekuliert, Putin habe kein Interesse an einem Angriff, sondern wolle nur eins wirklich: "Respekt". Es sei einfach, Putin diesen Respekt zu erweisen, den er einfordert, und "wahrscheinlich auch verdient", so der Marine-Chef wörtlich, der sich Russland als Partner an der deutschen Seite gegen China wünscht. Schon weil er als "radikaler römisch-katholischer Christ" ein christliches Land als Partner bevorzuge, so Schönbach.

Aussagen erschweren Russlandpolitik der Bundesregierung

Das Problem an diesen Aussagen: Sie unterminieren völlig die Versuche der Bundesregierung, eine ebenso eindeutige wie einheitliche Linie gegenüber Moskau zu finden. Zumal der hochrangige Militär noch einen draufsetzte: "Die Krim-Halbinsel ist weg. Sie wird nie zurückkommen." Da half es Admiral Schönbach auch nichts, dass er seine Skandal-Sätze im weit entfernten Neu Delhi sagte: Anschließend bat ihn der ranghöchste Soldat, der Generalinspekteur, zum Gespräch, wie dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt wurde.

Der Vorgang fällt in eine Zeit, in der um den richtigen Härtegrad im Umgang mit Russland auch innerhalb der deutschen Politik weiter gestritten wird: "Ständig neue Drohungen und immer härtere Sanktionen", könnten allein nicht die Lösung sein, warnt CSU-Chef Markus Söder.