Ukraine-Beschluss: Der nächste Streit steht vor der Tür

Seit zwei Monaten beginnt jeder Morgen mit schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine: So eröffnet die grüne Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann am Donnerstag die Debatte im Bundestag. Der Angriffskrieg Russlands zerstöre die europäische Friedensordnung. Man dürfe die Ukraine Putin nicht schutzlos ausliefern. Die Bundesregierung mache es sich nicht leicht in der Abwägung, wie darauf zu reagieren ist, man zweifele, man hadere und entscheide dann. Kein Zweifel: Die Ampel verteidigt ihre Kehrtwende, nach langem Zögern der Ukraine jetzt doch schwere Waffen zu liefern. Ähnlich wie Haßelmann argumentieren auch die anderen Redner von SPD, Grünen und FDP.

Friedrich Merz kritisiert Führungsschwäche des Bundeskanzlers

Schon nach wenigen Worten von Unions-Fraktionschef Friedrich Merz gibt es geradezu Tumult im Bundestag – empörte Zwischenrufe vor allem in den Reihen der SPD. Der Oppositionsführer zitiert genüsslich den Bundeskanzler: "Manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen: Weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich." So hatte Scholz auf Kritik aus den eigenen Reihen reagiert, wegen seines wochenlangen Zögerns in Sachen Waffenlieferungen. Herablassend sei das gewesen, so Merz, und ein Zeichen von Führungsschwäche und Ängstlichkeit.

Es sei zwar gut, dass es jetzt diesen gemeinsamen Antrag zur Unterstützung der Ukraine gebe, aber ohne den Druck der Union, die das zuerst formuliert hatten, wäre es nicht so weit gekommen. Niemand wolle Waffen leichtfertig einsetzen, so Merz. Aber man müsse Putin mit militärischer Gewalt begegnen, "es geht nicht anders."

Wo ist der Bundeskanzler?

Olaf Scholz war nicht anwesend im Bundestag. Der Grund: eine Reise nach Japan, um sich – im Rahmen der G7-Präsidentschaft, die Deutschland gerade hat – mit den japanischen Verbündeten auch über den Krieg in der Ukraine abzustimmen. Eine Reihe von Abgeordneten aus der Opposition kritisieren dieses Timing. Das gebe kein gutes Bild ab, auch im Ausland, wenn der Kanzler bei einer so wichtigen Abstimmung fehle.

Der niederbayerische Abgeordnete Thomas Erndl von der CSU fügt hinzu, der Kanzler sei, anders als andere Regierungschefs, bisher auch noch nicht in Kiew oder in einem der Nachbarländer der Ukraine gewesen. Tino Chrupalla, Fraktionschef der AfD, nannte das Fehlen des Kanzlers im Bundestag "unentschuldbar".

Zögern oder Umsicht – die Haltung der SPD zu Waffenlieferungen

Lars Klingbeil, Parteivorsitzender der SPD, verteidigt hingegen das Vorgehen der Bundesregierung. Man sei in Sachen Waffenlieferungen jeden Tag weiter gegangen, aber immer mit klaren Vorgaben: Abstimmung mit den Bündnispartnern, Sicherstellung der eigenen Verteidigungsfähigkeit. Vor allem aber wolle man keine Kriegspartei werden.

Bundeskanzler Scholz hatte am Wochenende in einem "Spiegel"-Interview erklärt, warum er Lieferungen schwerer Waffen ablehne. Er wolle "alles tun, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem 3. Weltkrieg führt." Drei Tage später verkündete die Bundesregierung die Lieferung von Gepard-Flugabwehr-Panzern an die Ukraine. Der linke Parteiflügel der SPD wurde davon offenbar überrascht. Es ist kein Geheimnis, dass ein Teil der SPD-Fraktion im Bundestag mit Waffenlieferungen nach wie vor ein Problem hat, einschließlich des Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich.

Sind wir einem Atomkrieg näher oder ferner?

Wird Deutschland in einen Krieg hineingezogen, wenn es Waffen an die Ukraine liefert? Nein, sagen die Regierungsfraktionen und die Union. Man müsse Putin aufhalten, sonst drohe der Krieg, sich auf andere Länder auszuweiten, und das sei dann erst recht eine Bedrohung auch für Deutschland.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, zitiert den früheren SPD-Kanzler Willy Brand. Der hatte bei der Verleihung des Friedens-Nobelpreises 1971 gesagt: "Frieden ist wie die Freiheit kein Urzustand, wir müssen ihn machen."

AfD und Linke plädieren hingegen dafür, sich so weit wie möglich aus dem Krieg herauszuhalten, malen das Schreckgespenst eines drohenden Atomkrieges an die Wand. Der bayerische Abgeordnete Klaus Ernst (Die Linke) empört sich, der Bundestag diskutiere über Scholz in Japan, während man doch nicht wissen könne, ob nicht vielleicht "Berlin in einem halben Jahr zerstört" sei. Auch der linke Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch beklagt eine "militärische Schlagseite". Der Krieg würde so eher in die Länge gezogen.

Ähnlich begründet die AfD ihre Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine. Russland sei im Besitz von Atomwaffen und könne sie einsetzen, wenn es zu verlieren drohe, so der AfD-Politiker Alexander Gauland.

Viel Streit um das Sondervermögen für die Bundeswehr

Der Bundestag hat am Ende mit breiter Mehrheit für den Antrag zur Unterstützung der Ukraine gestimmt. Aber bezeichnend ist, dass das erst möglich wurde, nachdem die Ampel an einer entscheidenden Stelle den Text noch mal geändert hatte. Man unterstütze die Einrichtung eines Sondervermögens zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit "im Sinne der Vorgaben des Bundeskabinetts" hatte es ursprünglich geheißen. Die Ampel strich in der neuen Fassung auf Verlangen der Union das "Bundeskabinett" und ersetzte es durch "Gesetzentwurf".

Ganz klar: CDU und CSU wollen im Bundestag maßgeblich mitreden, wie genau die geplanten 100 Milliarden Euro Schulden für die Bundeswehr ausgegeben werden, und wann sie zurückgezahlt werden. Gestern hatte sich bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfes gezeigt: Die Positionen sind noch weit entfernt. Man wolle eine konkrete Zusage, dass die Bundeswehr auch dauerhaft deutlich besser finanziert werde, so wiederholt heute Fraktionschef Friedrich Merz.

SPD-Chef Lars Klingbeil kritisiert, die Bundeswehr sei in einer Zeit kaputtgespart worden, als die Union das Bundesverteidigungsministerium geführt habe. Die Reaktion in den Reihen der Union: ungläubiges Kopfschütteln. Die Forderung nach mehr Geld für die Bundeswehr sei in der letzten Großen Koalition vor allem vom damaligen SPD-Finanzminister Olaf Scholz abgelehnt worden.