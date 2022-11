Ukraine befreit Cherson: Feiern mit Fahnen und Melone

"Meine Stadt, wo ich geboren bin und mein gesamtes Leben verbracht habe, ist endlich frei", sagte die 17-jährige Nastia Stepenska mit Tränen in den Augen in Kiew. Sie werde in ihre Heimatregion zurückgehen, sobald "es möglich und sicher ist".

Emotionale Szenen in Cherson und Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte seinerseits am Freitagabend, Cherson gehöre wieder "unserem Volk". Russland hatte zuvor den vollständigen Rückzug seiner Truppen aus der Hauptstadt der gleichnamigen Region im Süden der Ukraine verkündet. Damit endete die völkerrechtswidrige Besatzung nach knapp neun Monaten.

Die Nachricht, dass ukrainische Soldaten in der Stadt Cherson angekommen sind, sorgte für einen selten gewordenen Freudenausbruch in Kiew, mit Musik in den Straßen und Hupkonzerten. Feiernde Menschen zogen am Freitagabend zum Maidanplatz, eingehüllt in ukrainische Flaggen, umarmten einander und ließen Sektkorken knallen.

"Das ist die beste Überraschung aller Zeiten", sagte Artem Lukiw. Der 41-Jährige kommt auch aus Cherson. Er habe nicht so schnell mit einer Befreiung seiner Stadt gerechnet. "Wir haben neun Monate darauf gewartet", sagt er. "Wir sind wirklich glücklich."

Ähnlich ist die Lage in den befreiten Gebieten. "Wir sehen glückliche, lachende Gesichter", berichtete Andrij Scholob, Befehlshaber einer Santitäter-Einheit, etwa 50 Kilometer vor Cherson. "Wir bekommen Blumen, bestickte Tücher, die wir an unsere Fahrzeuge stecken", sagte er der Nachrichtenagentur AFP am Telefon. "Wir sehen Kinder, die auf uns zugerannt kommen, um uns zu begrüßen." Scholob räumte ein, dass es in der Region im Süden der Ukraine sicherlich auch Menschen gebe, die den russischen Rückzug bedauerten. Zum Glück habe er solche aber noch nicht getroffen, sagte der gelernte Orthopäde aus Lwiw.

Stadtregierung: Bewohner haben nicht genug Wasser

Aktuell sind ukrainische Truppen damit beschäftigt, die Situation zu stabilisieren. Die Armee habe am westlichen Ufer des Dnipros entsprechende Maßnahmen ausgeführt, hieß es vom ukrainischen Generalstab. Auch ukrainische Polizisten arbeiten nach acht Monaten Besatzung wieder in Cherson. Rund 200 Beamte seien in der Stadt im Einsatz, teilte der Chef der Nationalpolizei, Ihor Klymenko, bei Facebook mit. Sie errichteten Checkpoints und sammelten Beweise für mögliche Kriegsverbrechen, ließ er wissen.

Ein Berater der Stadtregierung, Roman Holownya, sagte im Fernsehen, die Lage vor Ort sei "eine humanitäre Katastrophe". Die dort noch verbliebenen Bewohner hätten nicht genug Wasser, Arznei und Lebensmittel. Es seien Hilfsgüter aus der benachbarten Region Mykolajiw eingetroffen. Die für Medien zuständige Aufsicht der Ukraine teilte mit, die ukrainische Fernseh- und Radioberichterstattung aus Cherson sei wiederaufgenommen worden.

Siegessymbol Melone

Derweil rückt die ukrainische Armee weiter vor - und mit ihnen ein ganz spezielles Siegessymbol: die Wassermelone. In sozialen Netzwerken kursierten am Wochenende Videos, die etwa einen ukrainischen Soldaten zeigen, der eine der großen runden Früchte in der Hand hält und von einer Menschenmenge euphorisch bejubelt wird. Vielfach geteilt wurde auch ein Foto, das eine ukrainische Flagge auf einer gigantischen Melonen-Statue zeigt.

Hintergrund ist folgender: Die Region Cherson mit ihren warmen Sommern ist bekannt für besonders köstliche Wassermelonen. Dass das beliebte Obst in der vergangenen Saison in die Hände der russischen Besatzer fiel, schmerzte die Ukrainer auch finanziell, denn die Früchte sind ein wichtiges Handelsprodukt.

Stromversorgung soll wieder hergestellt werden

Noch hat die Ukraine längst nicht alle Teile der Region Cherson zurückerobert. Vom südlichen Teil sind weiter 70 Prozent unter russischer Kontrolle. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete, der Ort Hentischek 200 Kilometer südöstlich von Cherson-Stadt sei nach Angaben eines Beamten der von Moskau eingesetzten Verwaltung zur "vorläufigen Hauptstadt" der Region ernannt worden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner nächtlichen Videobotschaft: "Auch wenn die Stadt noch nicht völlig von der Präsenz des Feindes gereinigt ist, beseitigen die Menschen in Cherson selbst bereits russische Symbole und jede Spur des Aufenthalts der Besatzer von Straßen und Gebäuden." In sozialen Medien wurden Fotos geteilt, die Einwohner bei der Beseitigung von Gedenkplaketten und russischen Symbolen zeigten. Auch die Wiederherstellung der Stromversorgung wurde angekündigt.

Russland tötet weiter Zivilisten

Indes hat Russland zugegeben, seit Anfang Oktober das ukrainische Stromversorgungsnetz gezielt anzugreifen. Nach ukrainischen Angaben sind 40 Prozent des Netzes schwer beschädigt. In der Nacht auf Samstag wurde die ukrainische Elektrizitätsinfrastruktur in acht Regionen einschließlich Kiews erneut von Russland beschossen, wie der Energieversorger Ukrenerho mitteilte. Es habe Stromausfälle gegeben und im Zentrum und der nördlichen Ukraine werde es weitere vorübergehende einstündige Stromabschaltungen geben müssen.

Auch die Stadt Bachmut in der Region Donezk wurde nach Angaben des ukrainischen Generalstabs erneut angegriffen. Der Gouverneur von Donezk, Pawlo Kyrylenko, teilte mit, in Bachmut und dem Ort Awdijiwka seien vier Zivilisten getötet und vier verwundet worden. Auf Facebook schrieb er, auch die Städte Lyman und Wuhledar seien in der Nacht unter intensiven russischen Beschuss gekommen.

Der Gouverneur der Nachbarregion Luhansk, Serhij Hajdaj, berichtete, ukrainische Truppen hätten elf Siedlungen in seiner Region zurückerobert. Der Vormarsch hier sei "nicht so schnell wie in anderen Regionen". Auf Telegram schrieb er: "Wir gratulieren Cherson zu seiner Heimkehr!" In Luhansk grüben sich die "Besatzer weiter ein und sammeln Verstärkungen, verminen alles um sich herum."

In der Region Dnipropetrowsk kamen nach Angaben des Gouverneurs Orte in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja unter Beschuss.

Friedensverhandlungen möglich?

Der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte auf dem Flug mit Präsident Joe Biden in die kambodschanische Hauptstadt Phnom Penh, die USA überließen der Ukraine die Entscheidung, ob sie Friedensverhandlungen mit Russland aufnehmen wolle. Russland habe den Krieg angefangen, und wenn Russland entscheiden würde, die Kämpfe einzustellen und die Ukraine zu verlassen, "wäre das das Ende des Kriegs. Falls die Ukraine entscheidet, die Kämpfe einzustellen, wäre es das Ende der Ukraine."

In Phnom Penh kam der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba mit seinem US-Kollegen Antony Blinken zusammen. Dabei sicherte Blinken der Ukraine weitere Unterstützung zu. Die Erfolge um Cherson seien ein weiteres Zeugnis für den bemerkenswerten Mut der Streitkräfte und der Volkes der Ukraine wie auch für die starke Unterstützung durch die USA und die Welt, sagte Blinken. Die sicherheitstechnische, humanitäre und wirtschaftliche Hilfe werde "solange wie nötig" fortgesetzt.

Blinken: USA werden weiterhin helfen

Blinken übte scharfe Kritik an Russland, dass die Ukraine weiter "brutal behandelt" - besonders mit seiner gezielten Kampagne, um die Energieinfrastruktur zu zerstören: "Alles, was notwendig ist, um Licht zu haben, Menschen im Winter warmzuhalten." Die Angriffe hätten schreckliche Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung überall in der Ukraine. Die USA seien entschlossen, der Ukraine zu helfen, die kritische Infrastruktur zu verteidigen und zu ersetzen und zu reparieren, sagte Blinken.

Kuleba dankte für die Unterstützung. Bei seinen Gesprächen in Asien gehe es auch darum, andere Länder auf die Seite des Völkerrechts und einiger fundamentale Grundsätze zu ziehen. Die russische Aggression richte sich nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen eben diese Prinzipien, auf denen die Welt aufgebaut sei, sagte Kuleba bei dem Treffen während des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean.

Mit Material von AP, dpa und AFP