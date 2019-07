04.07.2019, 07:56 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Ukraine: Albino-Kängurubaby entzückt Zoobesucher

Der Zoo in Charkiw in der Ukraine hat Zuwachs bekommen. Mit George wurde ein seltenes Albino-Känguru geboren. Auch seine Mutter hat bereits weißes Fell und hat es an ihr Junges vererbt.