Ukraine: AKW-Betreiber sieht radioaktive Gefahr nach Beschuss

Russland und die Ukraine haben sich erneut gegenseitig einen Beschuss des von Moskaus Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja vorgeworfen. Es bestehe die Gefahr, dass Standards zum Schutz vor radioaktiver Strahlung verletzt würden, teilte der staatliche ukrainische Kraftwerksbetreiber Energoatom bei Telegram mit.

Nach erneutem mehrmaligen Beschuss bestehe das Risiko eines Austritts von Radioaktivität, so Energoatom. Die Infrastruktur des AKW sei inzwischen beschädigt. Es bestehe die Gefahr, dass radioaktive Stoffe und Wasserstoff freigesetzt würden. Auch die Gefahr eines Brandes sei hoch.

Moskau und Kiew beschuldigen sich gegenseitig

Das größte europäische Kernkraftwerk, so der Betreiber, sei innerhalb eines Tages mehrfach von russischem Militär beschossen worden. Moskau wiederum bezichtigte Kiew, verantwortlich zu sein. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge wurde dass AKW binnen 24 Stunden dreimal mit Artillerie von ukrainischer Seite beschossen.

Die Angaben ließen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen. Moskau zufolge schlugen Geschosse auch in der Nähe von Lagern mit Brennstäben und radioaktiven Abfällen ein. Die Strahlung liege aber im normalen Bereich.

AKW kurzzeitig von ukrainischem Stromnetz getrennt

Das Atomkraftwerk war am Donnerstag nach einer Notabschaltung zeitweilig vom ukrainischen Stromnetz getrennt. Inzwischen sind zwei Blöcke wieder am Netz, wie Energoatom mitteilte. Das AKW wird von russischen Truppen seit März besetzt. Das Personal kommt aus der Ukraine. Alle Appelle, unabhängige Experten aus dem Ausland in das Kraftwerk zu lassen, brachten bislang keinen Erfolg. Die ukrainischen Behörden begannen am Freitag mit der Verteilung von Jodtabletten an Anwohner in der Umgebung des Kraftwerks.

Atombehörde bereitet eine AKW-Inspektion vor

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA versucht, eine Übereinkunft zu erreichen, die es ihr ermöglichen soll, Inspektoren nach Saporischschja zu schicken und das Kernkraftwerk zu sichern. Mitarbeiter erklärten, eine Inspektion werde vorbereitet. Es war jedoch unklar, wann sie stattfinden könnte.