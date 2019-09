Ukraine-Affäre: Trump vergleicht Informanten mit "Spion"

Noch ein Dokument an dem sich die Geister in Amerika scheiden: Nach der Verschriftlichung des vieldiskutierten Telefonats zwischen Trump und Selenskyj liegt der Öffentlichkeit nun das neunseitige Schreiben vor, mit dem der unbekannte Whistleblower die Ukraine-Affäre ins Rollen gebracht hatte. Darin beschreibt der Insider, wie der amerikanische Präsident die Macht seines Amtes dazu missbraucht, sich einen persönlichen Wahlkampfvorteil zu verschaffen.

"So spricht ein Mafia-Boss"

So jedenfalls wertet der Verfasser in seiner schriftlichen Beschwerde das, was er im Weißen Haus aufgeschnappt hat. Was er schreibt, deckt sich mit dem Inhalt des Trump-Telefonats. Eine klare Sache für den Mann, der für die Demokraten maßgeblich das Amtsenthebungsverfahren vorbereitet: Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus:

“So spricht ein Mafia-Boss“, ahmt Schiff Trumps Worte in dem Telefonat nach: "Was habt Ihr für uns getan, nachdem wir so viel für Euch getan haben?"

“Ich bitte Euch um eine Gefälligkeit”, habe Trump dann verlangt. Und dieser Gefallen sei natürlich, die Bidens unter die Lupe zu nehmen. Sprich: An Wahlkampfmunition gegen seinen möglichen Herausforderer Joe Biden zu gelangen.

Das Weiße Haus versucht, zu relativieren

Das andere politische Lager, das fest zu Donald Trump steht, liest die Dokumente indes ganz anders. Das Weiße Haus hat gestern Abend Kellyanne Conway vor die Kameras geschickt, eine der sprachmächtigsten Trump-Beraterinnen:

“Die Wahl im kommenden Jahr wurde mit keinem Wort erwähnt”, sagt Conway, "ebenso wenig Finanzhilfe für die Ukraine oder Joe Biden als politischer Rivale!"

Trump bringt Hochverrat ins Spiel

Ihr Boss, der unter Dauerfeuer stehende Präsident, äußerte sich noch einmal ganz ähnlich wie am Tag zuvor: “Mein Gespräch mit dem Präsident war perfekt!”, findet Trump. Selenskyj selber habe gesagt, es sei keinerlei Druck auf ihn ausgeübt worden.

Die Los Angeles Times berichtet unterdessen, dass Trump in unbeobachteten Momenten ganz andere Töne anschlägt. Die Zeitung veröffentlichte den Mitschnitt eines Gesprächs zwischen Trump und US-Diplomaten, gestern Morgen bei den Vereinten Nationen.

Der Whistleblower sei eine Art Spion, so Trump. In früheren Zeiten, als Amerika noch schlau war, wären Spione wegen Hochverrats angeklagt worden. Die "New York Times" enthüllte, der Whistleblower sei ein CIA-Mitarbeiter, der nur vorübergehend ins Weiße Haus versetzt war, inzwischen aber wieder für den Geheimdienst tätig ist.

Joe Biden im Visier

Trump und die Republikaner haben jetzt ganz offen Biden und seinen Sohn ins Visier genommen. Sie verlangen Aufklärung über die Geschäftsbeziehungen, die beide in die Ukraine unterhalten haben. Und unterstellen Korruption. Und so ist eine Art Wettlauf entstanden: Welches Lager ist schneller, seinen Skandal mit neuen Erkenntnissen zu unterfüttern?

Die amerikanische Öffentlichkeit ist indes ebenso gespalten, wie ihre politischen Repräsentanten es sind: 49 Prozent der Amerikaner befürworten einer aktuellen Umfrage zufolge ein Amtsenthebungsverfahren, 46 Prozent haben sich dagegen ausgesprochen. 58 Prozent gaben an, es habe keinerlei Einfluss auf ihre Wahlentscheidung, ob es zu dem Verfahren kommt oder nicht.