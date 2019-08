Überraschende Bilanz von zwei Jahren Fußfessel

Der letzte Fall war im März dieses Jahres. Mehrfach hatte ein Mann seine Partnerin angegriffen, weil sie die Beziehung beendet hatte. Als er immer wieder gewalttätig wurde, ordnete ein Richter die elektronische Fußfessel an. Seitdem wird der Mann per GPS überwacht. Betritt er einen Bereich, in dem er sich nicht aufhalten darf, löst die Fußfessel Alarm aus und die Polizei rückt aus.

Verschärfung des Polizeiaufgabengesetzes

Möglich ist diese Überwachung durch eine Änderung im Polizeiaufgabengesetz. Im Juli 2017 verabschiedete der Landtag einen Gesetzentwurf, durch den die Befugnisse der Polizei deutlich ausgeweitet wurden. Dazu gehören etwa, dass der Präventivgewahrsam länger als zwei Wochen dauern darf. Die Polizei kann seither in bestimmten Fällen auch Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Skype überwachen. Und seitdem ist es auch möglich, eine elektronische Fußfessel zu verhängen, um eine potenzielle Straftat abzuwehren. Bislang war diese sogenannte elektronische Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) nur als zusätzlicher Kontrollmechanismus nach einer Haft möglich.

Kritiker befürchten Missbrauch

Zwei Jahre nach ihrer Einführung wurde die elektronische Fußfessel für Gefährder zwar erst zwölfmal verhängt. Kritiker befürchten dennoch Missbrauch durch das Gesetz. "Wir sehen die Gefahr, dass das Gesetz nicht nur im Bereich der Terrorismusabwehr angewendet wird, wie es groß angekündigt war", sagt Frederick Heussner, Sprecher des #NoPAG-Bündnisses, das gegen die Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes Verfassungsklage eingereicht hat. Im Gegenteil: Die bisherigen Fälle zeigten, dass die Fußfessel gerade im Fall anderer Straftaten verhängt würde – etwa im Bereich der Beziehungstaten.

Fußfessel vor allem für Gewaltdelikte

Tatsächlich zeigt eine Antwort des Innenministeriums auf eine schriftliche Anfrage der Fraktion der Grünen im Landtag, dass neun der zwölf Fälle in diesem Bereich einzuordnen sind. In mehreren Fällen wird von häuslicher Gewalt gesprochen, einige der anschließenden Fußfesselträger hatten ihren Partnern mit Mord gedroht, andere waren aggressiv gegenüber Mitbewohnern. Nur drei Fälle sind der "politisch motivierten Kriminalität" zuzuordnen.

Fußfessel als letzte Maßnahme

Der Pressesprecher des Oberlandesgerichts München, Florian Gliwitzky, betont, dass jeder Fall intensiv richterlich geprüft werde. "Die Polizei muss eine Gefahrenprognose vornehmen und abschätzen, wie gefährlich der Betroffene ist." Auf Basis dieser Prognose wäge der Richter im Anschluss ab, ob die elektronische Fußfessel verhältnismäßig sei. Dabei berücksichtige sie immer auch die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen. "Erst wenn keine andere Maßnahme helfen kann, eine Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut abzuwenden, wird eine Fußfessel angeordnet", so Gliwitzky.

Innenministerium hält an Fußfessel fest

Ähnlich äußert sich auch das bayerische Innenministerium. Die Fußfessel sei eine von vielen Maßnahmen, um gefährliche Personen zu überwachen. Die Fallzahlen zeigten, dass die bayerische Polizei verantwortungsvoll mit dem Instrument umginge – gleichzeitig aber auch Bedarf an einem Mittel wie der Fußfessel sei.