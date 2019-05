Übergangskanzlerin in Wien: Juristin Brigitte Bierlein ernannt

Die 69-jährige Brigitte Bierlein, derzeit Präsidentin des Gerichtshofes - also dem österreichischen Verfassungsgericht - ist seit heute Bundeskanzlerin der Republik Österreich. Die parteilose Juristin wurde am Nachmittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Grüne) in einer Pressekonferenz vorgestellt. Bereits zuvor war ihr Name in der österreichischen Presse kolportiert worden.

Präsident Van der Bellen sprach von Brigitte Bierlein als "umsichtig und weitsichtig". Er sei sich sicher, dass Brigitte Bierlein als "die oberste Hüterin der Verfassung" bestens für die aktuelle Situation geeignet sei.

Übergangskanzlerin bis zur Neuwahl im September

Vor der heutigen Berufung hatte Van der Bellen heute Vormittag einzelne Gespräche mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, sowie FPÖ-Chef Norbert Hofer geführt, damit die künftige Kanzlerin im Parlament Unterstützung bis zu den Neuwahlen erfährt. Brigitte Bierlein wird als Kanzlerin die Amtsgeschäfte bis zu den vorgezogenen Neuwahlen im September führen.

Erste Minister präsentiert

Laut der Nachrichtenagentur APA wird Brigitte Bierlein dem bürgerlichen Lager zugerechnet. Vizekanzler und Justizminister soll Bierlein zufolge der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Clemens Jabloner, werden. Außen- und Europaminister solle Alexander Schallenberg werden, derzeit Leiter der Europasektion im Wiener Kanzleramt und ein enger Mitarbeiter des abgesetzten Kanzlers Kurz.

Österreich befindet sich derzeit in einer politischen Krise. Nach der Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos, in dem der ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) offen über illegale Parteienfinanzierung mit einer angeblichen russischen Oligarchin spricht, war zuerst die Regierung zerbrochen und schließlich Sebastian Kurz (ÖVP) nach einem Misstrauensvotum abgesetzt worden.