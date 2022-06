Überfischung der Weltmeere: WWF warnt vor "Katastrophe"

Aktuelle Zahlen zur Fischerei zeigen, wie bedroht die Artenvielfalt in den Weltmeeren ist: Bereits 2019 waren 35,5 Prozent aller globalen Fischbestände überfischt. Das geht aus dem Fischereibericht der Welternährungsorganisation (FAO) hervor, der am Mittwoch auf der zweiten Ozeankonferenz der Vereinten Nationen in Lissabon veröffentlicht wurde. Das seien 1,2 Prozentpunkte mehr als noch 2017, heißt es in dem Bericht.

Rekordwert von 178 Millionen Tonnen bei Fischerei

2020 erreichte der gesamte Fischfang den Daten zufolge einen Rekordwert von 178 Millionen Tonnen. Das seien im Schnitt 30 Prozent mehr als in den 2000er Jahren sowie 60 Prozent mehr als vor 30 Jahren, schreiben die Autoren.

"Ohne Richtungswechsel steuern wir weiter auf eine ökologische Katastrophe zu", warnte die Fischereiexperten beim WWF Deutschland, Karoline Schacht, in einer Mitteilung. Die steigende Nachfrage einer wachsenden Weltbevölkerung treffe auf überfischte und schrumpfende Fischbestände. Diese Entwicklung sei "fatal für die Ernährungssicherheit von mehreren Milliarden Menschen" und müsse als "schrilles Warnsignal verstanden werden", erklärte sie.

Nachfrage nach Fisch steigt weiter

Von einem Rückgang der Fischerei sei in den kommenden Jahren nicht auszugehen: Die Autoren der Studie prognostizieren, dass in Zukunft einige bislang ärmere Bevölkerungsgruppen in Afrika oder Asien mehr Geld haben werden und höhere Ansprüche an ihre Ernährungsstandards stellen. Zum Beispiel besseres Protein in Form von Fisch. Der weltweite Fischfang könne der steigenden Nachfrage aber nicht nachkommen: Seit vierzig Jahren stagniere der Gesamtfang bei rund 90 Millionen Tonnen.

„In diesem Jahrzehnt müssen wir mit einer klugen Meeres- und Fischereipolitik den Weg in die Zukunft ebnen“, sagte Schacht weiter. Um Überfischung und Artensterben zu stoppen, fordert der WWF deshalb wirksame Fischerei-Kontrollen, nachhaltige Fangmengen, ein Verbot zerstörerischer Fangpraktiken und ein ökosystembasiertes Fischereimanagement.

Überfischung gefährdet Ernährungssicherheit

FAO-Generalsekretär Qu Dongyu erklärte, das Wachstum der Fischerei und der Aquakultur sei zwar für die Beendigung von Hunger und Unterernährung auf der Welt von entscheidender Bedeutung. Eine Umgestaltung des Sektors sei dennoch nötig. Man müsse sicherstellen, dass Lebensmittel aus dem Wasser nachhaltig gefischt würden, der Lebensunterhalt der Fischer gesichert werde und die aquatischen Lebensräume und die biologische Vielfalt geschützt würden, betonte er.

Die Überfischung wirke sich nicht nur negativ auf die Artenvielfalt und die Ökosysteme in den Meeren aus. Auch die regionale Ernährungssicherheit sei dadurch in vielen Ländern gefährdet, informiert der WWF. Demnach nehmen 3,3 Milliarden Menschen 20 Prozent ihrer tierischen Proteinquellen über den Verzehr von Fisch auf.

Angesichts der UN-Ozeankonferenz forderte der WWF die reichen Industrienationen deshalb dazu auf, mehr für den Schutz und die Bewahrung von Meereslebensräumen zu tun. „Unsere Verantwortung ist riesig und die Politik darf nicht zulassen, dass für immer mehr Menschen das Sattwerden zur Glückssache wird“, forderte Schacht.

UN-Ozeankonferenz diskutiert über Überfischung

Noch bis Freitag diskutieren knapp 30 Staats- und Regierungschefs, weitere Politiker sowie Wissenschaftler, Aktivisten und Vertreter von Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen in Portugals Hauptstadt darüber, wie die Ressourcen der Weltmeere, die von Überfischung, aber auch von Vermüllung, durch den Klimawandel und durch Versauerung zunehmend bedroht werden, besser geschützt und möglichst nachhaltig genutzt werden können.

Mit Material von dpa.