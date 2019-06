vor 19 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Überaschungs-Auftritt von Lady Gaga

Bei der Gedenkfeier für die Stonewall-Proteste in New York hat Lady Gaga eine flammende Rede gehalten. Der Aufstand gegen eine Razzia im Stonewall Inn in der Christopher Street vor 50 Jahren war ein Wendepunkt für die LGBT-Bewegung.