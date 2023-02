Über 28.000 Erdbeben-Opfer: Justiz geht gegen Bauunternehmer vor

Die Zahl der Todesopfer durch die schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist auf mehr als 28.000 gestiegen. Wie die türkischen Behörden mitteilten, wurden in der Türkei inzwischen 24.617 Todesopfer geborgen. Mindestens 3.574 Menschen starben nach offiziellen Angaben auf der anderen Seite der Grenze in Nordsyrien. Bisher wurden knapp 80.300 Verletzte registriert.

Noch werden Überlebende aus den Trümmern gezogen

Nach dem verheerenden Erdbeben am Montag gibt es noch immer Berichte über Rettungen - aber es werden weniger: 140 Stunden nach dem Beben wurde türkischen Berichten zufolge ein sieben Monate alter Junge lebend aus den Trümmern in der Provinz Hatay geborgen. In Hatay war demnach zuvor auch eine Zweijährige gerettet worden. In Antakya sei ein fünf Monate altes Baby nach 134 Stunden lebend aus einem eingestürzten Gebäude geholt worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie ein Helfer kopfüber in ein metertiefes Loch hinabgelassen wurde, um zu dem Säugling zu gelangen.

In der Provinz Kahramanmaras bargen Rettungskräfte eine 70-jährige Frau. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete zudem von der Rettung einer 35-jährigen Frau und ihrer sechsjährigen Tochter aus einem eingestürzten Gebäude in der Provinz Adiyaman.

Überlebende suchen in Leichenhallen nach Angehörigen

Die Chancen, noch Überlebende zu bergen, werden mit fortschreitender Zeit und angesichts der winterlichen Temperaturen jedoch immer geringer. Neben den türkischen Rettungsteams sind derzeit laut türkischem Außenministerium mehr als 8.000 Helfer aus 68 Ländern in der Türkei im Einsatz. Es wurden provisorische Leichenhallen in Parkhäusern, Stadien und Turnhallen eingerichtet, in denen verzweifelte Familien nach ihren toten Angehörigen suchen.

Mehr als 1,5 Millionen Menschen in Zelten

Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan suchten inzwischen mehr als 1,5 Millionen in Zelten, Hotels oder öffentlichen Notunterkünften Schutz. Bei Besuchen in der Erdbebenregion versprach er, innerhalb eines Jahres die Städte wieder aufzubauen - wie das angesichts der riesigen Region, die zerstört wurde, gelingen soll, ist unklar. Inzwischen nimmt die Kritik am Krisenmanagement zu. Viele Menschen beklagten, nicht ausreichend Hilfe bekommen zu haben. Teilweise schlägt die Verzweiflung auch in Wut um.