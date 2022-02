U-Ausschuss zu Afghanistan-Evakuierung soll bald starten

Der von der Ampel-Koalition geplante Untersuchungsausschuss zur chaotischen Evakuierungsaktion nach Ende des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan soll bald eingesetzt werden. Im März solle der Bundestag einen entsprechenden Beschluss fassen, berichtete das Magazin "Business Insider" am Samstag unter Berufung auf Koalitionskreise. Seine Arbeit solle der Ausschuss vor der Sommerpause aufnehmen, vermutlich im Juni.

Der genaue Zeitplan ist laut Koalitionskreisen jedoch noch offen. Es gebe hierzu noch "Abstimmungsbedarf zwischen den Fraktionen". Möglich wäre demnach auch ein Start der Ausschussarbeit deutlich vor Juni.

Evaluierung für künftige Auslandseinsätze

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP ist festgeschrieben, dass die Evakuierungsmission des Afghanistan-Einsatzes in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet wird. Der "Gesamteinsatz" solle außerdem "in einer Enquete-Kommission mit wissenschaftlicher Expertise" evaluiert werden. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen "praxisnah und zukunftsgerichtet" aufbereitet werden, sodass sie in die Gestaltung zukünftiger deutscher Auslandseinsätze einfließen.

Sommer 2021: Taliban nutzten Truppenabzug zur Machtübernahme

Nach dem abrupten Abzug der Bundeswehr und weiterer Nato-Truppen aus Afghanistan im Sommer 2021 nach einer entsprechenden Entscheidung der USA hatten die radikalislamischen Taliban die Macht übernommen und die Hauptstadt Kabul eingenommen. Im August startete Deutschland ebenso wie andere Länder hastig eine Evakuierungsaktion für in Afghanistan verbliebene eigene Staatsbürger und afghanische Helfer. Viele Hilfskräfte wurden jedoch zurückgelassen.

Unicef: Afghanistan vor dem Abgrund

Der Deutschland-Chef des UN-Kinderhilfswerk Unicef, Christian Schneider, hat mehr Hilfen für Afghanistan gefordert. Er sei vor kurzem durch Afghanistan gereist und habe Land und Bevölkerung in einer humanitären Katastrophe vorgefunden. 24 Millionen Menschen dort seien inzwischen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Darunter befänden sich 13 Millionen Kinder, so Schneider in einem Interview mit der "Passauer Neuen Presse" (Samstag). "Das Land und die Bevölkerung befinden sich in einer humanitären Katastrophe", sagte Schneider. Hilfsorganisationen warnen, dass womöglich bis zu einer Million Kinder diesen Winter nicht überleben.

Wetterextreme und vier Jahrzehnte Krieg

Grund dafür seien die Folgen von Wetterextremen und vier Jahrzehnten Krieg, erläuterte der Vertreter des UN-Kinderhilfswerks. Hinzu komme, dass die internationale Gemeinschaft nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban die Hilfsgelder eingefroren habe. "Die Lebensmittelpreise schießen in die Höhe, die Wirtschaft befindet sich in einer Abwärtsspirale."

Frauen Hauptleidtragende

In Afghanistan herrscht ein strenger Winter, dazu Trockenheit, 95 Prozent der Afghaninnen und Afghanen leiden an Nahrungsmangel. Hilfsorganisationen gehen davon aus, dass womöglich bis zu einer Million Kinder diesen Winter sterben, schreibt die slowakische Zeitung "Dennik M". Die Sanktionen zu mildern, würde laut der Zeitung aber bedeuten, dass die Taliban an das Geld kämen und dies als Signal verstehen könnten, dass der Westen sie nicht mehr für ihre Menschenrechtsverletzungen bestraft, vor allem gegenüber Frauen.

Taliban lassen Unicef helfen

Auf die Frage, wie die Arbeit der Helfer unter den Taliban aussehe, antwortete Schneider: "Wir haben auch schon vor dem Machtwechsel in von Taliban kontrollierten Provinzen in Abstimmung mit ihnen gearbeitet, um uns für die Kinder einzusetzen." Die Arbeit von Unicef sei daher bekannt, und die Taliban ermöglichten den Helfern derzeit, ihr Engagement auszuweiten. "Wir können Provinzen erreichen, die zuvor wegen der Sicherheitslage abgeschnitten waren. Hilfe ist möglich, das ist in Deutschland oft nicht bekannt."