Twitter-Video zeigt mutmaßlich Polizeigewalt in Österreich

Polizei Wien untersucht den Vorfall

Ein Polizeisprecher bestätigte am Samstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA, dass man über das Video informiert sei und die Vorwürfe sehr ernst nehme. "Wieweit hier ein verschuldetes Verhalten besteht, das wird die Staatsanwaltschaft entscheiden", so der Sprecher.

Mittlerweile ist ein erster "Anlassbericht"an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt, erste beteiligte Polizisten wurden vernommen. Demnach habe sich Folgendes abgespielt: Der Mann soll sich durch Fußtritte dagegen gewehrt haben, von den Polizisten aus der Sitzblockade weggetragen zu werden. Daraufhin sei er festgenommen und von mehreren Beamten am Boden fixiert worden, wo es dann zu den dokumentierten Szenen kam.

Demonstration von Klimaaktivisten

Das Video entstand bei einer Demonstration am Freitag in Wien. Wie der ORF meldet, hatten rund 250 Klimaaktivisten bei einer Kundgebung der Gruppe "Ende Geländewagen" die große Ringstraße blockiert. Einige seilten sich auch von einer Brücke ab. Auf weiteren Videos ist zu sehen, wie Polizisten Demonstranten wegtragen. Wie die Polizei mitteilte, wurden rund 100 Demonstranten wegen Widerstandes vorläufig festgenommen.

Veranstalter sprechen von "brutalem" Vorgehen

Die Veranstalter der Demo hatten sich schon am Freitag über "brutales" Vorgehen der Polizei beklagt. Einige Beamte seien mit unverhältnismäßiger Gewalt vorgegangen, so eine Sprecherin. Ein Aktivist habe eine Platzwunde am Kopf erlitten, ein anderer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie es dem Mann aus dem Video geht, ist unklar. Laut der Demo-Sprecherin handelt es sich bei ihm um einen Passanten, "der an der Aktion vorbei lief und (...) spontan inspiriert war, ebenfalls mit zu protestieren." Dass er dafür solche Gewalt erfahren musste, sei schrecklich.

Ex-Innenminister Kickl fuhr harten Kurs

Bis zum Bruch der rechts-konservativen Regierung von Strache und Kanzler Sebastian Kurz war der FPÖ-Mann Herbert Kickl Innenminister und zuständig für die Polizei. Kickl gilt als innenpolitischer Hardliner und als Scharfmacher. So sorgte etwa ein Rundschreiben an die Landespolizeidirektionen, kritische Medien mit einer Art Informationssperre zu belegen, für Wirbel.

Auch sprach er davon, Asylbewerber "konzentriert an einem Ort zu halten". Unter seiner Leitung wurde der österreichische Sicherheitsapparat personell aufgestockt und aufgerüstet. Auf Nachwuchssuche ging er dabei auch mit Inseraten in rechtslastigen Blättern.