Twitter sperrt Trump dauerhaft

Mikroblogging-Seite Parler könnte neue Trump-Heimat werden

Die große Frage sei, wo Trump und seine Anhänger als nächstes hinwanderten, meint CNN Reporter Donie O' Sullivan. Es gebe andere Plattformen mit geringerer Reichweite – "wie Parler, die Hassrede zulassen, alle Arten gewalttätiger Rhetorik, wo es keine Regeln gibt." Das werde eine große Herausforderung.

"Wir haben gesehen, wie schwer es Facebook und Twitter gefallen ist irgendwelche Regeln für Trump aufzustellen, bis zu dieser Woche." Donie O'Sullivan, CNN

Trump zieht eigene Plattform in Betracht

Über Journalisten im Weißen Haus ließ Trump bereits ausrichten, dass er mit mehreren anderen Webseiten in Verhandlung stehe und auch den Aufbau einer eigenen Plattform in der nahen Zukunft in Betracht ziehe.

Google und Apple schränken Parler ein

Tech-Konzerne wie Apple und Google reagierten am Freitag mit eigenen Maßnahmen gegenüber Trump-Anhängern auf der als rechts geltende Mikroblogging-Seite Parler. Google bietet die App derzeit nicht mehr zum herunterladen an, Apple warnte die Betreiber von Parler, dass sie binnen 24 Stunden die Moderationsregeln verbessern und Inhalte löschen sollten, die sich auf Angriffe auf Personen oder staatliche Einrichtungen jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt beziehen.

Trump-Tweet auf US-Präsidentenaccount gelöscht

Trump bleibt theoretisch noch ein anderer Twitter Account: das Profil @POTUS, der offizielle US-Präsidentenaccount. Eine Nachricht, die er am Freitag von dort verschickte, wurde allerdings ebenfalls gelöscht. Auf ein anderes Konto auszuweichen, um der Sperrung zu entgehen, sei gegen die Regeln, stellte Twitter klar.

Bis zum 20. Januar steht der Präsidentenaccount allerdings noch der Trump-Administration zu Verfügung, danach übernimmt Joe Biden.