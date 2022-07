TV-Doschd sendet aus dem Exil nach der Blockade in Russland

Eine Redaktionskonferenz per Internetschalte. Der Newsroom des TV Senders Doschd hat Platz für etwa 20 Mitarbeiter und befindet sich in einem grauen, unscheinbaren Gebäude in der Industriezone von Riga. Weitere Büros entstehen gerade in Tiflis, Amsterdam und Paris. Von etwa 200 früheren Mitarbeitern sind beim einzigen unabhängigen russischen TV Sender Doschd nur 70 geblieben, erzählt Chefredakteur Tichon Dzjadko.

Es drohen 15 Jahre Gefängnis

Er selbst hat Moskau Anfang März fluchtartig verlassen, nachdem in Russland ein neues Gesetz als "Diskreditierung der russischen Streitkräfte" verbot, den Krieg in der Ukraine als solchen zu bezeichnen. Für die Veröffentlichung von aus Regierungssicht falschen Informationen drohen Haftstrafen von bis zu 15 Jahren, erzählt Tichon Dsjadko: "Nach dieser Gesetzverabschiedung konnten wir nicht mehr arbeiten. Es gab nur zwei Wege - entweder als eine Art Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums zu funktionieren oder bald ins Gefängnis zu gehen. Da uns weder die erste noch die zweite Variante zusagten, haben wir beschlossen, den Sendebetrieb einzustellen."

Viereinhalb Monate später, nach Zwischenstationen in der Türkei und in Georgien ging Tichon Djsadko am 18. Juli um 20 Uhr in Riga auf Sendung. Die lettische Regierung half "Doschd" mit einer EU-Lizenz, ein lettischer TV-Sender stellte Newsroom und Studio zur Verfügung. Bis jetzt gibt es nur kleinere Sendungen auf Youtube.

Am Herbst mehr Programm von TV Doschd

Der Chefredakteur hofft, im Herbst mit einem vollwertigen Programm zu starten. Das wichtigste Ziel - den Zuschauern in Russland unzensierte Fernsehnachrichten und Reportagen zu präsentieren und dabei den richtigen Ton zu treffen: "Wir sollen niemanden belehren und geduldig auf mögliche Ängste, Zweifel oder Unwissenheit reagieren. Oft höre ich von Russen, die länger im Exil leben , dass alle, die Russland nicht verlassen haben, eine kollektive Verantwortung für diesen Krieg tragen. Das ist verächtlich und kontraproduktiv. Es gibt mehrere Gründe, warum Menschen ihre Meinung gegen den Krieg nicht laut kundtun – vielleicht haben sie Angst, möchten ihren Job nicht verlieren? Eine unserer Aufgaben besteht darin, solchen Menschen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, und nicht in der Minderheit, wie die Machthabenden in Russland es gerne darstellen."

"Doschd" möchte aber auch russischsprachige Europäer erreichen, die, wie Dsjadko es formuliert, "durch diesen Krieg mit negativen Vorzeichen" vereint sind. Auch über englischsprachige Versionen ihrer Sendungen wird gerade diskutiert. Die Finanzierung ist noch nicht gesichert. Früher lebte "Doschd" von Abonnements und Werbung. Heute hängt der Sender von privaten Spenden und Youtube-Einnahmen ab. Die ersten Sendungen wurden begeistert aufgenommen, erzählt Chefredakteur Dsjadko.

Youtube könnte in Russland abgeschaltet werden

Was ist aber, wenn Youtube in Russland im Herbst abgeschaltet wird? Diskussionen darüber gibt es im russischen Parlament schon länger. Er ist zuversichtlich: "Wenn es abgeschaltet wird, werden wir das Problem irgendwie lösen. Wenn man mit einem Betrüger Karten spielt, ist es sehr schwierig, den nächsten Zug vorherzusagen. Ich bin aber überzeugt, dass der technische Fortschritt im 21. Jahrhundert den Repressalien immer voraus sein wird. Es wird clevere Leute geben, die einen Ausweg aus dieser Situation finden werden.

Und auch wenn Tichon Dsjadko bei seiner redaktionellen Konferenz die Erweiterung des Sendebetriebs aus Riga plant, hat er trotzdem im Hinterkopf nur ein Ziel : Er will nach Moskau zurückkehren. Wann weiß er nicht, ist aber davon überzeugt, dass sie nicht lange auf ihre Heimkehr warten werden.