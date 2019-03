vor 5 Minuten

Äthiopisches TV: Alle Insassen des abgestürzten Flugzeugs tot

Alle Personen an Bord des abgestürzten Ethiopian-Airlines-Flugzeugs sind dem staatlichen äthiopischen Fernsehen zufolge tot. Die Fluggesellschaft hatte zuvor mitgeteilt, dass vermutlich 157 Menschen an Bord der am Sonntag verunglückten Boeing waren.