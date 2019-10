Turteltaube wird Vogel des Jahres 2020

Die Turteltaube wurde vom Naturschutzbund (NABU) und seinem bayerischen Partner LBV (Landesbund für Vogelschutz) zum "Vogel des Jahres 2020" gewählt. Damit wollen die Verbände darauf aufmerksam machen, dass die Turteltaube stark gefährdet ist.

Das Gurren der Turteltaube ist kaum noch zu hören

Die Turteltaube gilt als der Vogel der Verliebten. Früher war das Gurren häufig zu hören, mittlerweile ist der Bestand aber dramatisch eingebrochen und das europaweit.

Der Bestand der Turteltauben hat sich in den vergangenen Jahren deutlich reduziert, weil hierzulande Brutplätze fehlen und sie darüber hinaus aufgrund der intensiven Landwirtschaft kaum noch Nahrung finden.

"Früher hat man das markante Gurren der Turteltaube an jedem Dorfrand oder Flussufer gehört. Heute brüten Turteltauben häufig auf ehemaligen Truppenübungsplätzen oder in Weinbauregionen, wo sie noch geeignete Lebensbedingungen vorfinden." LBV-Präsident Norbert Schäffer

Die Naturverbände schätzen, dass seit 1980 der Turteltaubendstand um etwa 90 Prozent eingebrochen ist. Mittlerweile gibt es in Bayern noch geschätzt 1.000 Brutpaare, bundesweit sind es demnach wohl nur noch 12.500 bis 22.000 Paare. Am ehesten beobachten lassen sich im Freistaat die Vögel noch in Flussauen in Unterfranken und im Norden Niederbayerns.

"Es gibt eigentlich keinen 'besseren' Vogel, der den Vogel des Jahres im Hinblick auf die Schutzbedürftigkeit verdient hat." LBV-Expertin Christiane Geidel

Gründe für den Rückgang: Jagd und intensive Landwirtschaft

Eine Turteltaube wiegt zwar nicht viel mehr als zwei Tafeln Schokolade, aber flugtechnisch leistet sie Großes. Immer wenn es kalt wird, fliegt die amselgroße Taube mit den markant schwarzgefleckten Flügeln Tausende Kilometer in den heißen Süden, um in der Sahelzone zu überwintern. Dies wird ihr allerdings häufig zum Verhängnis. Denn in vielen Ländern im Mittelmeerraum wird sie gejagt, legal und illegal. Artenschützer schätzen, dass jährlich mehr als 1,4 Millionen dieser Vögel in der EU legal geschossen werden, wenn man die illegalen Abschüsse dazurechnet, dürften es den Schätzungen nach 2,2 Millionen sein.

So beklagen LBV und NABU, dass durch die Ausweitung von Anbauflächen Brachen, Ackersäume, Feldgehölze und Kleingewässer verloren gehen. Außerdem litten die Turteltauben darunter, dass Ackerwildkräuter durch Herbizide verschwänden und Saatgut chemisch behandelt werde.

Politischer Druck soll erhöht werden

Zwar wurde im Mai 2018 in der EU ein Aktionsplan zum Schutz der Europäischen Turteltaube verabschiedet, doch dieser scheint nicht viel gebracht zu haben. Nun soll Bundesumweltministerin Svenja Schulze mit einer Petition dazu gebracht werden, Turteltauben besser zu schützen. Die Politikerin soll sich neben einer verbesserten Landwirtschaftspolitik auch für das dauerhafte Aussetzen der Abschussgenehmigungen in den EU-Mitgliedsstaaten einsetzen, wie es heißt.