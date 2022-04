Türkischer Kulturmäzen Kavala zu lebenslanger Haft verurteilt

Der türkische Kulturförderer Osman Kavala ist von einem Istanbuler Gericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die drei Richter erließen das Urteil gegen den 64-Jährigen wegen des Vorwurfs des versuchten Umsturzes der Regierung ohne Möglichkeit auf Bewährung. Kavala ist seit vier Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Sivrili nahe Istanbul inhaftiert, ohne dass bislang ein Urteil gegen ihn verhängt worden war. Gegen ihn waren abwechselnd verschiedene Anklagen erhoben worden.

Vier Jahre Haft ohne Urteil

Der Geschäftsmann war 2017 ursprünglich wegen des Vorwurfs festgenommen worden, die gegen die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan gerichteten Gezi-Proteste in Istanbul im Jahr 2013 finanziert und organisiert zu haben.

Im Februar 2020 sprach ein Gericht ihn allerdings von diesem Vorwurf frei, Kavala wurde aus der Haft entlassen, jedoch wenige Stunden später erneut festgenommen - diesmal im Zusammenhang mit dem Putschversuch gegen Erdogan im Jahr 2016 und wegen Spionagevorwürfen.

Kavala wies die Anschuldigungen gegen ihn stets zurück. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 2019 geurteilt, Kavala werde zu Unrecht inhaftiert, um ihn und andere Menschenrechtler zum Schweigen zu bringen. Die Anklage gegen ihn werde nicht durch Beweise gestützt.

Diplomatisches Tauziehen mit Erdogan

Im Oktober 2021 hatten die Botschafter von zehn westlichen Verbündeten der Türkei, darunter die USA und Deutschland, Präsident Recep Tayyip Erdogan aufgefordert, den türkischen Kulturförderer und Unternehmer Osman Kavala freizulassen. Erdogan drohte den Diplomaten daraufhin mit Ausweisung.

"Ein Verlust, der nicht wieder gutgemacht werden kann"

"Die Tatsache, dass ich viereinhalb Jahre meines Lebens im Gefängnis verbracht habe, ist ein Verlust, der nicht wieder gutgemacht werden kann", hatte der 64-Jährige Kavala am Freitag in einer Abschlusserklärung gesagt. Trösten könne ihn nur, "wenn das, was ich durchgemacht habe, dazu beitragen würde, schweren Justizfehlern ein Ende zu setzen"".