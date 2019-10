Türkische Offensive geht weiter

Die türkische Bodenoffensive, die gestern Nacht begonnen hat, zwingt viele Menschen zur Flucht. Viele Bewohner der umkämpften Gebiete im Nordosten Syriens versuchen, mit Autos, Rikschas oder einfach nur zu Fuß den Kämpfen zu entkommen. Oft können sie nur das Nötigste mitnehmen.

Sicherheitszone geplant

Die türkische Regierung will nach eigenen Angaben an ihrer Südgrenze eine "Sicherheitszone" schaffen und die kurdischen Milizen, die in Verbindung zur in der Türkei verbotenen PKK stehen, schwächen oder ganz vertreiben. Es sollen Pläne existieren, in diesem Gebiet dann bis zu zwei Millionen syrische Flüchtlinge anzusiedeln, die bisher in der Türkei sind. Das würde die Regierung in Ankara innenpolitisch entlasten. Sie war in letzter Zeit von der Opposition wegen ihrer Flüchtlingspolitik scharf kritisiert worden.

Bodenoffensive geht weiter

Türkische Truppen dringen unterdessen weiter auf syrisches Gebiet vor. Neben der Luftwaffe und Artillerie kommen dabei auch gepanzerte Verbände zum Einsatz. Die Operation "Friedensquelle" geht laut dem türkischen Vizepräsident Fuat Oktay wie geplant voran. Knapp 200 Ziele der kurdischen Milizen sollen seit gestern Nachmittag getroffen worden sein.

Erdogan droht der EU

Offenbar stoßen die türkischen Verbände aber auf heftigen Widerstand. Sowohl kurdische Quellen wie auch die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte melden, dass Vorstöße an mehreren Stellen gestoppt worden seien. Auch die türkische Stadt Akcakale wurde beschossen. Internationale Kritik wies der türkische Präsident Recip Erdogan heute Mittag bei einer Veranstaltung mit den Provinzvorsitzenden seiner Partei AKP zurück. Falls die EU die militärische Operation weiter als Invasion bezeichne, könnte die Türkei Millionen von Flüchtlinge einfach nach Europa lassen, sagte er. Er kritisierte die Europäer scharf, warf ihnen vor, ihre Versprechen nicht einzuhalten und zu lügen.

Verschiebung des Machtgefüges

Das Ende der kurdischen Selbstverwaltung im Nordosten Syriens könnte nach acht Jahren Bürgerkrieg in Syrien die Machttektonik im ohnehin fragilen Nahen Osten verschieben. Die bisher mit den USA verbündeten Kurden könnten sich in Richtung des syrischen Machthaber Assad bewegen und dessen Bündnispartner Iran.

Eine weitere Gefahr: Der IS könnte widererstarken. Die Kurdenmiliz YPG hat schon angedeutet, dass sie sich nun voll auf den Kampf gegen die Türkei konzentrieren wolle. Viele IS-Kämpfer sitzen aber in Gefängnissen, die von kurdischen Milizen kontrolliert werden.

Und es könnte eine humanitäre Katastrophe drohen: Wohin genau die Menschen aus dem Kriegsgebiet fliehen, wer sie aufnimmt und versorgt, ist unklar.