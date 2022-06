Türkische Helfer sollen Chaos an Flughäfen beseitigen

"Arbeitskräfte aus der Türkei sollen helfen das Chaos an deutschen Flughäfen zu beseitigen“, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf der Bundesministeriums übergreifenden Pressekonferenz mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Berlin. Die vorgesehenen Arbeitskräfte, seien vom Fach und hätten bereits auf türkischen Flughäfen gearbeitet.

Bundesregierung will Flugbranche helfen

Primär gehe es darum, die Reisenden auf den Flughäfen nach zwei Jahren Pandemie nicht im Stich zu lassen, betonten die Minister einhellig. Deshalb, so Wissing, habe man sich mit der Flugbranche an einen Tisch gesetzt und erstmal zugehört. Zwar gehe es jetzt nicht darum in die Vergangenheit zu schauen, sondern darum gemeinsam Lösungen zu finden. "Ärgerlich" sei das aktuelle Problem der Branche dennoch, sagte Heil.

Regierung sieht Schuld bei den Unternehmen

Offensichtlich hätten sich die Unternehmen nicht ausreichend vorbereitet. Verantwortlich für die personellen Engpässe seien zudem die Unternehmen selbst. Viele hätten während der Corona-Pandemie massenhaft Mitarbeiter entlassen, statt auf das Instrument der Kurzarbeit zu setzen. Heil hofft, dass die aktuelle Krise der Branche eine Lehre sei. "Nur wer mit den Tarifpartnern arbeitet, kann attraktive Arbeitsplätze anbieten", sagte der Arbeitsminister. Er rate den Airports deshalb, sich mit den Sozialpartnern zusammenzuschließen.

Lohndumping soll verhindert werden

Offenbar hat die Flugbranche explizit um Mitarbeiter aus der Türkei gebeten. Dort gäbe es ihrer Einschätzung nach ausreichend Personal. Ihren Plänen zufolge hätten die Hilfskräfte dann als Leiharbeiter engagiert werden sollen. Dies sei aber, so Heil wörtlich, mit ihm nicht zu machen.

Die vorwiegend türkischen Arbeitskräfte sollen aus Sicht der Bundesregierung an den Gepäckbereichen eingesetzt werden, befristete Arbeitsverträge erhalten, nach Tarif bezahlt und in ordentlichen Unterkünften untergebracht werden. Deutschkenntnisse seien für die von ihnen geforderte Arbeit nicht erforderlich, sagte Heil.

Kurzfristige Hilfe könnte Wochen dauern

Aber ganz so schnell wie manch ein Reisender hoffen mag, dürften die chaotischen Zustände an den Flughäfen nicht behoben sein. Um in Deutschland arbeiten zu dürfen, brauchen Staatsangehörige aus Ländern außerhalb der EU einen Aufenthaltstitel. Erst dann kann eine Einreiseerlaubnis erteilt werden. Zuvor müssen die potenziellen Arbeitskräfte aber noch einen ausführlichen Hintergrundcheck durchlaufen. Dies sei unerlässlich, auch für die Sicherheit der deutschen Reisenden, sagte Faeser.

Aus dem Innenministerium heißt es, die von den Bundesländern vorgenommene Überprüfung dauere in der Regel zwei Wochen. Unmittelbar soll laut Faeser jetzt die Bundespolizei einspringen, um das Flughafenpersonal zu unterstützen. Die kämen zwar gerade vom G7 Einsatz zurück, hätten aber dennoch ihre Unterstützung zugesagt.

"Jetzt sind die Unternehmen gefordert"

Mittel- und langfristig seien aber die Unternehmen und nicht der Staat gefordert, die personellen Engpässe zu beheben. Schließlich handele es sich um ein rein privatwirtschaftliches Problem, sagte Wissing. Arbeitsminister Heil fügte hinzu, ob das in den kommenden Wochen funktioniere, werde sich zeigen.

Wie kam es zum Personalmangel in der Flugbranche?

Zum Hintergrund: In den vergangenen zwei Jahren haben die Unternehmen im Luftverkehr Personal abgebaut, zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich beruflich neu orientiert. Viele Beschäftigte im Bodenpersonal seien beispielsweise in die Paketbranche gewechselt, sagt Arbeitsminister Hubertus Heil.

Nach Angaben des "Institut der deutschen Wirtschaft" haben zwischen 2018 und 2021 gut vier Prozent der Branche den Rücken gekehrt – trotz Kurzarbeit. Zum Vergleich: Über alle Berufe und Branchen hinweg gab es einen personellen Zuwachs von gut einem Prozent. Auch im Flugverkehr gab es vereinzelt Berufe mit Beschäftigungswachstum. Um reibungslose Abläufe im Flugverkehr zu stören, reicht allerdings ein personeller Engpass in einer Sparte.

Die "Servicefachkraft im Luftverkehr", das ist der am häufigsten ausgeübte Beruf in der Luftfahrt. Sie bilden rund die Hälfte aller Beschäftigten. Innerhalb der vergangenen beiden Jahre sind 15 Prozent ausgeschieden. Kurz: Es fehlen fast 6.000 Fachkräfte.

Reiselust der Europäer ist ungebrochen

Der Personalmangel an den Flughäfen ist kein rein deutsches Problem. Auch andere europäische Reisende berichten von chaotischen Szenen an ihren Flughäfen. In Amsterdam, auf dem Flughafen Schiphol, einem der größten Flughäfen in Europa, berichten Reisende seit Monaten von gestrichen Flügen, verlorenen Gepäckstücken und stundenlangen Wartezeiten. Deshalb müsse, so Faeser, dringend auch auf europäischer Ebene nach Lösungen gesucht werden.

Auch die Sicherheitsstandards müssten europaweit vereinheitlicht werden. Die Sicherheitsstandards in Deutschland und auch Amsterdam seien verglichen mit anderen Ländern hoch, sagte Faeser.

Das Problem: Der Sommer hat bereits begonnen und die Reiselust der Europäer scheint ungetrübt. Nach Angaben des europäischen Touristikverbandes ETC wollen gut 70 Prozent zwischen Juni und November in den Urlaub fahren. Die beliebtesten Reiseziele sind Spanien, Frankreich und Italien. Auch in Bayern erwartet man mit Beginn der Sommerferien, die im August anfangen, Probleme.

Italienische Flughäfen scheinbar nicht betroffen

Aber nicht alle Flughäfen in Europa kämpfen mit Personalmangel. In Italien scheint der Flugverkehr weitgehend reibungslos zu verlaufen. Beispielsweise am Flughafen in Rom ist das Sicherheitsteam festangestellt. Während der Pandemie soll dort niemand seinen Job verloren haben. Das Ergebnis: Im vergangenen Monat sollen die Sicherheitskontrollen am größten Drehkreuz Italiens im Schnitt drei Minuten gedauert haben.