Türkei will IS-Häftlinge in Heimatländer zurückschicken

Die Türkei hat im vergangenen Monat mit einer Offensive gegen die Kurden-Miliz YPG im Nordosten Syriens einen 120 Kilometer langen Grenzstreifen unter ihre Kontrolle gebracht. Dabei hat das Militär auch einige Mitglieder der Terrormiliz IS gefasst, die aus Europa kommen und im Zuge der Offensive aus Gefängnissen geflohen waren.

Türkei kritisiert Staaten für Umgang mit IS-Häftlingen

Nun kritisiert der türkische Innenminister Süleyman Soylu, dass die europäischen Staaten die Türkei in der Frage des Umgangs mit diesen IS-Häftlingen allein ließen.

Dabei liegen der Bundesregierung nach Informationen von NDR und WDR Erkenntnisse vor, dass islamistische Milizen an der Seite der Türkei kämpfen. Aus deutschen Regierungskreisen heißt es, es seien fünf islamistische Milizen an der Offensive beteiligt - darunter Furqat Sultan Murad, Ahrar al Sharqiya und Failaq al Sham. Der Nahostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Guido Steinberg, nennt diese Gruppen gegenüber NDR und WDR "überwiegend salafistisch-islamistisch".

Anders ist die türkische Sicht offenbar auf IS-Extremisten. "Das ist für uns nicht akzeptabel. Es ist auch unverantwortlich", kritisiert Innenminister Süleyman Soylu das Verhalten europäischer Staaten. Die Türkei werde daher die festgenommenen IS-Kämpfer in ihre Heimatländer zurückschicken.

Dänemark will ehemalige IS-Kämpfer von Rückkehr abhalten

Seit Monaten diskutieren europäische Staaten, ob und wie Kämpfer zurückgeholt werden sollen. In Dänemark etwa hat das dortige Parlament erst kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das der Regierung ermöglicht, im Ausland lebenden Dschihadisten die dänische Staatsbürgerschaft zu entziehen. Das Gesetz zielt in erster Linie auf Dänen ab, die für die Terrormiliz in Syrien und im Irak kämpfen. IS-Angehörige mit doppelter Staatsbürgerschaft sollen dadurch von einer Rückkehr nach Dänemark abgehalten werden.

Angesichts der jüngsten türkischen Offensive in Nordsyrien war der Gesetzentwurf im Eilvorgang durch das Parlament gebracht worden.

Vereinzelt deutsche Staatsbürger zurückgeholt

Wie die meisten europäischen Staaten hat Deutschland nur vereinzelt deutsche Staatsbürger aus Syrien und dem Irak zurückgeholt. Im August akzeptierte die Bundesregierung erstmals, vier Kinder deutscher IS-Anhängerinnen zurückzunehmen. Eines der Kinder war schwer krank, die drei anderen waren Waisen.

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte zuvor die Bundesregierung in einem Eilverfahren aufgefordert, die Kinder zurückzuholen. Auch weitere Familien haben Medienberichten zufolge auf Rückholung von Kindern geklagt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kündigte nach der Aktion an, auch die Kinder anderer IS-Anhängerinnen aus Syrien zurückzuholen - doch ist seither nichts passiert.

In den vergangenen Monaten hatten Beratungsstellen und Experten, die sich um radikalisierte Menschen kümmern, immer wieder die Rückkholung gefordert - insbesondere im Sinne der Kinder.

Deradikalisierungsstellen sind vorbereitet

Sollten die IS-Angehörigen zurückkehren, wird sich die Frage stellen, wie und ob diese Frauen und Männer deradikalisiert werden können. Nach Zahlen des Bayerischen Verfassungsschutzes sind 29 der 114 aus Bayern ausgereisten Personen bereits wieder in Deutschland – 22 leben im Freistaat, fünf davon sitzen in Haft. Deutschlandweit sind 1.050 Personen ausgereist, ein Drittel sind laut Bundeskriminalamt wieder zurück.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), in dem die Beratungsstelle Radikalisierung angesiedelt ist, fördert seit 2019 das Projekt "Rückkehrkoordinierende". Diese Koordinatoren sitzen in einzelnen Bundesländern, die besonders betroffen sind vom Phänomen der sogenannten Syrien-Rückkehrer, darunter Hessen, Nordrhein-Westfalen und Berlin.

"Die zentrale Aufgabe der Koordinierenden ist es, die Prüfung von möglichen Deradikalisierungsansätzen in den Einzelfällen maßgeblich zu initiieren und die Deradikalisierungsarbeit in Bezug auf die Rückkehrenden innerhalb des jeweiligen Bundeslandes nachhaltig zu unterstützen", teilt das Bamf mit. In Bayern ist das Projekt im "Kompetenzzentrum für Deradikalisierung" des Bayerischen Landeskriminalamtes angesiedelt. Das Zentrum kümmert sich gemeinsam mit dem Verein Violence Prevention Network im Freistaat um radikalisierte Menschen aus dem salafistisch-dschihadistischen Milieu.

Von den mehr als Terrorunterstützern, die seit 2013 aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak gereist waren, soll etwa ein Drittel getötet worden sein. Zu ihnen liegen der Bundesregierung konkrete Hinweise vor. Ende September waren in Syrien noch 111 deutsche Männer und Frauen sowie etwa 120 Kinder in Gefangenschaft.

Gefahr durch zurückgekehrte Dschihadisten?

In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass einige deutsche IS-Anhängerinnen die türkische Offensive im Nordosten von Syrien bereits zur Flucht in Richtung Türkei genutzt hatten. Ob die instabile Lage in dem Gebiet demnächst noch weiteren IS-Mitglieder die Möglichkeit bieten wird, die bislang von kurdischen Kräften bewachten Haftanstalten und Lager zu verlassen, ist offen. Fest steht nur: Von diesen Menschen, die Kämpfe und Gräueltaten miterlebt haben, könnte im Falle einer unbemerkten Rückkehr nach Deutschland eine nicht unerhebliche Gefahr ausgehen, heißt es von deutschen Sicherheitsbehörden.

Eine weitere Zunahme der Gefährdung wäre seiner Ansicht nach auch in Deutschland zu erwarten, "wenn die Ausbruchs- und Befreiungszahlen steigen würden", sagte der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, diese Woche bei einer Anhörung im Bundestag. Nach Informationen des Bundesinnenministeriums liegen zu vielen der in Syrien und im Irak gefangenen Deutschen Erkenntnisse vor, dass sie nach Deutschland zurückkehren wollen. Dies sei bislang noch nicht passiert, sagte Kahl, obwohl die "Intensität und Gründlichkeit", mit der die Männer in den Haftanstalten und die IS-Frauen in den Lagern bewacht würden, jetzt schon weniger hoch sei.

Das Bundesinnenministerium hielt zwar vor Beginn der türkischen Offensive fest: "Eine unkontrollierte Rückkehr von IS-Kämpfern und deren Angehörigen nach Europa und Deutschland gilt es zu verhindern." Deutschland und andere europäische Staaten hätten daher Daten zu ausgereisten IS-Anhängern mit dem Zusatz "ausländische Kämpfer" im Schengener Informationssystem gespeichert. Ob das reicht, ist allerdings fraglich.

Innenpolitiker warnen vor IS-Rückkehrern

Bei der Anhörung diese Woche im Bundestag wollte der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz von BND-Präsident Bruno Kahl wissen, ob es angesichts des Risikos von Befreiungsaktionen besser wäre, die IS-Anhänger in einem geordneten Verfahren nach Deutschland zu holen, um sie vor Gericht zu stellen. Kahl antwortete: "Im Moment ist die Situation nicht so in diesem Gebiet, dass wir dort irgendwelche operationelle Verantwortung tragen könnten."

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae sagte, die Gefahr einer unkontrollierten und möglicherweise unbemerkten Rückkehr der Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat und ihrer radikalisierten Angehörigen müsse dringend verhindert werden. Aus Thomaes Sicht hat die Bundesregierung nicht genügend Anstrengungen unternommen, um die Einrichtung eines Strafgerichtshofs für diese ausländischen Kämpfer im Irak voranzutreiben.

Video: Türkei und Russland beginnen mit gemeinsamen Patrouillen