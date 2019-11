Türkei schickt IS-Kämpfer nach Deutschland zurück

Die Türkei will noch in dieser Woche sieben deutschstämmige Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in die Bundesrepublik zurückschicken. Ihre Ausreiseformalitäten seien in Rückführungszentren abgeschlossen worden, sagte der Sprecher des türkischen Innenministeriums, Ismail Catakli, laut türkischer Nachrichtenagentur Anadolu. "Sie werden am 14. November abgeschoben." Ein deutscher IS-Kämpfer soll schon am 11. November aus der Türkei abgeschoben werden.

Abschiebung auch bei Entzug der Staatsbürgerschaft

Die Türkei habe bereits einen IS-Kämpfer aus den USA abgeschoben. Innenminister Süleyman Soylu hatte vorige Woche angekündigt, dass Ankara Anfang dieser Woche beginnen werde, gefangene IS-Kämpfer in ihre Heimatländer zurückzuschicken, auch wenn ihnen die Staatsbürgerschaft entzogen wurde.

Im Zuge des umstrittenen türkischen Militäreinsatzes gegen die Kurden-Miliz YPG in Nordost-Syrien waren mehrere IS-Kämpfer aus kurdischer Gefangenschaft geflohen. Die Türkei nahm danach einige von ihnen wieder fest.