Türkei sagt USA Waffenruhe in Nordsyrien zu

Die Türkei und die USA haben eine fünftägige Waffenruhe für Nordsyrien vereinbart. US-Vizepräsident Mike Pence sagte am Abend nach langen Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara, sie hätten sich auf die Aussetzung des Militäreinsatzes für 120 Stunden geeinigt. In dieser Zeit sollten die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) aus der "Sicherheitszone" an der türkischen Grenze in Nordsyrien abziehen.