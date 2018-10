Türkei: Patrick Kraicker muss mehrere Jahre ins Gefängnis

Der deutsche Patrick Kraicker ist von einem türkischen Gericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Die Richter verurteilten den 29-Jährigen zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis. Zudem ordneten sie eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten an, weil Kraicker militärisches Sperrgebiet betreten haben soll. Letztere Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Der gelernte Schreiner wurde Ende März in der Türkei verhaftet, im Grenzgebiet zu Syrien. Vor drei Wochen wurde der Prozess gegen ihn eröffnet. Der Hauptvorwurf: Kraicker habe sich als Kämpfer der in der Türkei als Terrororganisation eingestuften YPG anschließen wollen. Die YPG ist eine Schwestergruppierung der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Anklage beruft sich auf E-Mail und mutmaßlichen Zeugen

Die Anklage stützte diesen Vorwurf zum einen auf eine E-Mail, die Kraicker an die YPG geschickt haben soll, mit der Bitte, ihn aufzunehmen. Zum anderen soll er auf seinem Handy unter anderem eine Reiseroute durch syrisches Gebiet gespeichert haben. Als Zeugen berief sich die Staatsanwaltschaft auf einen Mithäftling, mit dem sich Kraicker während der Untersuchungshaft eine Zelle teilte. Dieser behauptete, den Gießener gesehen zu haben, wie er in einem syrischen Krankenhaus tätig gewesen sei, in YPG-Uniform. Zudem habe der Beschuldigte selbst in Verhören zugegeben, Freunde hätten ihn auf die Idee gebracht, sich der YPG anzuschließen, führte die Anklage während des Prozesses weiter an.

Der Anwalt von Kraicker kündigte an, das Urteil gegen den Gießener anfechten zu wollen. Kraickers Freunde und Familie gaben an, der Deutsche sei lediglich für einen Wanderurlaub in das türkisch-syrische Grenzgebiet gereist.