Türkei: Opposition beklagt Misshandlungen in Polizeigewahrsam

Während des Zuckerfests nach dem Fastenmonat Ramadan sind die Straßenproteste vorerst abgeflaut. Die CHP kündigte aber ab der zweiten Aprilwoche neue Proteste an. Künftig soll es jeden Mittwoch eine Kundgebung in Istanbul geben und jeden Samstag in einer anderen türkischen Stadt. Gleichzeitig läuft eine Unterschriftenkampagne der CHP, die die Freilassung Imamoglus und vorgezogene Neuwahlen fordert. Zudem gibt es Aufrufe in den sozialen Medien für einen Wirtschaftsboykott am kommenden Mittwoch.

Mit Informationen von AFP und dpa