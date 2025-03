Türkei: Machtprobe zwischen Regierung und Demonstranten

Erneut haben in der Türkei Zehntausende Menschen gegen die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoğlu protestiert. Trotz Demonstrationsverbots gingen den sechsten Abend in Folge Menschen in Istanbul, Ankara und anderen Städten des Landes auf die Straße, um die Freilassung des prominentesten Kopfes der türkischen Oppositionspartei CHP zu fordern – inzwischen auch den Rücktritt von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Auf Fernsehbildern waren zahlreiche Bereitschaftspolizisten und Wasserwerfer zu sehen, über Zusammenstöße gab es zunächst keine Berichte.

Viele Festnahmen – darunter auch Journalisten

Seit Beginn der bedeutendsten Unruhen seit den Gezi-Protesten 2013 wurden laut Innenministerium mehr als 1.100 Menschen festgenommen, darunter mindestens zehn Journalisten und Fotografen. Mehr als 120 Polizisten seien verletzt worden. Offizielle Zahlen zu verletzten Protestteilnehmern gibt es nicht. Erdoğan bezeichnete die mehrheitlich friedlichen Demonstrationen als "Gewaltbewegung" und "Straßenterroristen".

CHP-Chef will Imamoğlu im Gefängnis besuchen

CHP-Chef Özgür Özel würdigte den Einsatz der Demonstranten in einer Rede laut Berichten als "Akt des Trotzes gegen den Faschismus". Er kündigte an, Imamoğlu am Dienstag im Gefängnis von Silivri zu besuchen. Die CHP werde sich dafür einsetzen, dass Imamoğlu bis zur Verhandlung freigelassen und sein Prozess live im staatlichen Fernsehsender TRT übertragen werde.

Kurden in Deutschland fordern Ende von "Appeasement-Politik"

Der Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Derutschland, Ali Ertan Toprak, hat unterdessen ein Ende der "Appeasement-Politik" gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gefordert. "Das ist Erdoğans letztes Gefecht", sagte Toprak dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn er gewinnt, wird es in der Türkei zu einer Diktatur kommen."

Wenn der Imamoğlu und der ebenfalls inhaftierte Co-Vorsitzende der pro-kurdischen Partei DEM, Selahattin Demirtas, nicht freigelassen würden, dürfe es "keine weitere finanzielle und politische Unterstützung der Türkei mehr geben".

Erdoğans populärster Gegner

Imamoğlu gilt als Erdogans aussichtsreichster politischer Herausforderer bei der für 2028 angesetzten Wahl und wurde von der größten Oppositionspartei als Kandidat aufgestellt. Er war am Mittwoch zusammen mit etlichen seiner Mitarbeiter unter Korruptions- und Terrorvorwürfen festgenommen und am Sonntag als Bürgermeister der Millionenmetropole Istanbul abgesetzt worden. Imamoğlu selbst bestreitet alle Vorwürfe und wirft der Regierung vor, ihn mit den Ermittlungen politisch kaltstellen zu wollen.

