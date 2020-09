Türkei: Kontroverse um Auszeichnung von Ehrendoktorwürde

Mehmet Altan kann es kaum fassen. 30 Jahre lang hatte er an der Universität Istanbul unterrichtet. Doch kurz nach dem Putschversuch in der Türkei 2016 war seine Karriere schlagartig vorbei.

Wie Tausende andere Akademiker wurde Altan damals durch ein Dekret der türkischen Regierung entlassen und anschließend verhaftet. Den meisten wurde ideologische Nähe zur Bewegung des Erdogan-Rivalen Gülen vorgeworfen, ohne dass diese im Einzelfall belegt wurde.

Professor Altan: Recht bekommen, aber keine Wiedergutmachung

Altan wehrte sich, und klagte vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. Der entschied zwei Jahre später fast einstimmig, dass seine Grundrechte verletzt wurden. Lediglich der türkische Richter stimmte dagegen. Trotz des Urteils dauerte es noch monatelang, bis Altan aus der Haft entlassen wurde. Seinen Job als Wirtschaftsprofessor hat er bis heute nicht zurückbekommen.

Altan schaut deshalb genau hin, wenn am Freitag der Präsident des EGMR, Robert Spano, die Universität in Istanbul besucht. Dort soll Spano die Ehrendoktorwürde verlieren werden – und genau das sorgt in der Türkei nun für Kritik. "Die Menschen, die dort die Ehrendoktorwürde verleihen, sind die gleichen, die mich und viele andere damals entlassen haben“, sagt Altan.

Auch Kritik von der Opposition

Auch die türkische Opposition kritisiert der EGMR-Präsident scharf. "Die Universität Istanbul […] ist eine der Universitäten, die damals eine Liste der zu bereinigenden Akademiker erstellt hat“, sagt der HDP-Politiker Mithat Sancar.

Die geplante Ehrendoktorwürde sorgt selbst im Europarat in Straßburg für Irritationen. “Unglücklich” nennt der SPD-Politiker Frank Schwabe die Auszeichnung. “In der Diskussion um diesen Termin muss man aufpassen, dass man das Gericht nicht beschädigt.”

Auf ARD-Anfrage hat sich EGMR-Präsident Spano bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.