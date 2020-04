13.04.2020, 09:27 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Türkei: Kein Rücktritt wegen Chaos um Ausgangssperre

Weil die Ausgangssperre am Wochenende erst zwei Stunden vor Beginn verkündet worden war, kam es in türkischen Geschäften zu Panikkäufen und Gedränge. Innenminister Soylu wollte deshalb zurücktreten - was Präsident Erdogan aber ablehnte.