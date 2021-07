Türkei: Kampf gegen massive Waldbrände - drei Tote

In der Türkei sind die Einsätze gegen die zahlreichen Waldbrände an der Mittelmeerküste und anderen Orten des Landes fortgesetzt worden. Feuer, die in ihrer Zahl normalerweise über einen langen Zeitraum auftreten, seien innerhalb von zwei Tagen ausgebrochen, sagte am Freitag Bekir Pakdemirli, der Minister für Land- und Forstwirtschaft. Zahlreiche Brandeinsätze müssten gleichzeitig koordiniert werden - dies komme so nur selten vor. Alle Helfer seien sehr erschöpft.

63 Waldbrände seit Mittwoch in der Türkei

Seit Mittwoch waren zahlreiche Brände an unterschiedlichen Orten der bei Touristen beliebten Mittelmeerküste ausgebrochen. Laut Fahrettin Altun, dem Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten, waren es bis Freitagmorgen insgesamt 63 Feuer. Auf Fernsehbildern waren meterhohe Flammen, dunkle Wolken und verkohlte Landschaften zu sehen.

Durch die Brände sind bisher offiziellen Angaben zufolge drei Menschen getötet worden. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, darunter ein Deutscher. Ein Waldarbeiter habe den Mann bewusstlos an einem Wegesrand in Antalya gefunden und ihn in Sicherheit gebracht, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi. Der Mann habe Brandwunden an den Händen und im Gesicht.