Türkei: Imamoglu spricht von politischem Prozess

Hunderttausende gingen auf die Straßen

Imamoglus Festnahme löste die größte innenpolitische Krise seit vielen Jahren in der Türkei aus. Hunderttausende demonstrierten. Die CHP ruft weiter zu Protesten auf: immer mittwochs in Istanbul, immer samstags in einer anderen türkischen Stadt. Zuletzt versammelten sich im Istanbuler Stadtteil Sisli diese Woche mehr als 10.000 Menschen. Die Polizei ging in den vergangenen Wochen teils mit Tränengas, Wasserwerfern und Schlagstöcken gegen die Protestierenden vor: Berichten zufolge wurden rund 2.000 Menschen festgenommen.

Zwei Journalisten wieder frei

Unterdessen sind die beiden am Donnerstag festgenommenen Investigativ-Journalisten, Timur Soykan und Murat Agirel, wieder freigelassen worden. Sie dürfen aber das Land nicht verlassen. Sie seien wegen "Drohungen" und "Erpressung" im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Fernsehsenders festgenommen worden, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul am Donnerstag.

"Wir haben nur unsere Arbeit als Journalisten gemacht", sagte dagegen Soykan nach seiner Freilassung. Die oppositionellen Zeitungen "Birgün" und "Cumhuriyet", für die die beiden Journalisten arbeiten, verurteilten die Festnahmen. Die Journalisten seien auch wegen ihrer Recherchen zur Verhaftung von Imamoglu ins Visier der Justiz geraten. Sie hatten Unregelmäßigkeiten bei den Ermittlungen gegen Imamoglu in einer Youtube-Sendung angeprangert, hieß es. Auch 59 junge Demonstranten kamen frei, die wegen der Teilnahme an nicht genehmigten Protesten gegen die Inhaftierung des Bürgermeisters festgenommen worden waren. Ein Gericht ordnete ihre Freilassung an.

CHP fordert Neuwahlen

Die CHP fordert vorgezogene Neuwahlen und die Freilassung Imamoglus, den sie in Abwesenheit bereits zum Präsidentschaftskandidaten gewählt hat. Zuletzt hatte die Partei auch Boykott-Aufrufe gegen regierungsnahe Unternehmen unterstützt. Die Regierung reagierte darauf sehr empfindlich. Erdogan sagte: "Das Verständnis der CHP von Freiheit gilt nur für sie selbst und eine Handvoll Eliten. Die CHP ist die Verkörperung des Faschismus in Fleisch und Blut."

