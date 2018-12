Türkei hält an Angriffsplänen gegen YPG fest, will aber abwarten

Offenbar als Reaktion auf den geplanten Abzug der US-Truppen in Syrien, hat die Türkei ihren Angriff auf die Kurdenmiliz YPG im Norden des Landes verschoben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, unter anderem habe ihn ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump dazu bewogen, mit der Offensive "noch eine Weile zu warten". Allerdings werde die Türkei den Angriff nicht ewig verschieben. Darüber hinaus versicherte Erdogan, dass die Türkei gegen den IS kämpfen und das Land von der Terrormiliz "säubern" könne.

US-Unterstützung für Kurden belastet Verhältnis zu Ankara

Erdogan hatte vergangene Woche eine Militäroffensive gegen die YPG in Nordsyrien angekündigt. Trump wiederum ordnete wenig später den Abzug der amerikanischen Soldaten aus Syrien an. Die US-Armee hatte die Kurden massiv im Kampf gegen die Terrormiliz IS unterstützt, was zu einer schweren Belastung für das Verhältnis zwischen Washington und Ankara wurde.

Die Regierung in Ankara sieht in der YPG einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die als Terrororganisation eingestuft ist. Sollten Washingtons Truppen das Bürgerkriegsland verlassen, würde der Weg frei werden für einen türkischen Angriff auf den Norden Syriens.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu begrüßte den geplanten US-Abzug aus Syrien. Dieser müsse aber koordiniert erfolgen. Die Türkei stehe diesbezüglich in Kontakt mit den USA, so Cavusoglu.

Inzwischen gibt es auch Berichte, Trump und Erdogan hätten sich bereits vor Ankündigung des Truppenabzugs abgesprochen. Die Nachrichtenagentur AP will von zwei Regierungsbeamten erfahren haben, dass Trump sich nach einem Telefonat mit Erdogan dazu entschieden habe - trotz Warnungen seiner Berater. Das Weiße Haus, das Außen- und das Verteidigungsministerium wollten sich nicht zum Zustandekommen der Entscheidung äußern.

Kurden sehen Kampf gegen IS in Gefahr

Im Fall eines türkischen Angriffs auf Nordsyrien sehen die dort lebenden Kurden den Kampf gegen den IS in Gefahr. Die führende Kurdenvertreterin Ilham Ahmed erklärte, die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) wären dann gezwungen, ihre Truppen von der Front mit dem IS zurückzuziehen und an die Grenze zur Türkei zu verlegen.

Ahmed ist die Ko-Vorsitzende des politischen Arms der SDF, die wiederum von der YPG angeführt wird. Die YPG und lokale Verbündete gehen zur Zeit gegen eine der letzten IS-Bastionen nahe dem Ort Hadschin vor.

Frankreich soll diplomatische Unterstützung leisten

Bei einem Besuch in Paris, bat Ahmed die französische Regierung um diplomatische Unterstützung. Als Nato-Mitglied habe Frankreich eine moralische Verpflichtung, die Türkei von Angriffen auf Kurden abzuhalten.