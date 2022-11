Artikel mit Audio-Inhalten

Türkei greift mehrere Ziele in Syrien und im Irak an

"Abrechnungszeit", twitterte das türkische Verteidigungsministerium. Eine Woche nach dem Anschlag in Istanbul greift Ankara Ziele in Syrien und im Irak an. Die Offensive richte sich gegen Stellungen der PKK und der YPG. Es gab Tote und Verletzte.