Türkei: Gericht ermöglicht Nutzung der Hagia Sophia als Moschee

Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei hat der Hagia Sophia nach rund 90 Jahren den Museumstatus aberkannt. Das Gericht annullierte eine entsprechende Entscheidung des türkischen Ministerrats von 1934 und ebnete den Weg, das Gebäude künftig als Moschee zu nutzen.

Erdogan plant wohl für Juli erste islamische Gebete in Hagia Sophia

In der Türkei zeigten sich viele gläubige Muslime erfreut und reagierten mit Jubel und "Allah ist groß"-Rufen auf das Urteil. Präsident Recep Tayyip Erdogan reagierte unmittelbar auf den gerichtlichen Beschluss: Er übergab per Dekret die Hagia Sophia an Religionsbehörden und öffnete sie für muslimische Gebete. Medienberichten zufolge soll es bereits am 15. Juli Gebete in der Moschee geben, also am vierten Jahrestags des niedergeschlagenen Putschversuchs gegen den Präsidenten.

Bereits vorher hatte Erdogan sich für die Wiederumwandlung des Unseco-Welterbes in eine Moschee stark gemacht. Nationalistische und religiöse Gruppen unter Federführung seiner Regierungspartei AKP betrachten das Wahrzeichen als Vermächtnis des islamisch-osmanischen Reiches.

Gerichtsurteil fußt auf historischem Geschehen im 15. Jahrhundert

Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Hagia Sophia Eigentum einer von Sultan Mehmet II. gegründeten Stiftung sei. Dieser hatte die christliche Kathedrale nach der Eroberung Konstantinopels (heute: Istanbul) 1453 in eine Moschee umgewandelt. Laut Stiftung sei sie als Moschee definiert und dürfe nicht anders als zu diesem Zweck genutzt werden. Die Unesco hatte schon vor der Entscheidung gemahnt, jede Änderung des Status des Weltkulturerbes müsse überprüft werden.

Kritik am Urteil von Orthodoxen Christen und Griechenland

Griechenland und die russisch-orthodoxe Kirche kritisierten die Entscheidung scharf. Der zyprische Außenminister Nikos Christodoulides erklärte, sein Land verurteile den Schritt aufs Schärfste, und rief die Türkei auf, ihre internationalen Verpflichtungen zu wahren.

Auch die griechische Kulturministerin Lina Mendoni hat am Freitag die Umwandlung des Museums der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee kritisiert. "Es ist eine Provokation für die zivilisierte Welt", erklärte die Ministerin nach Angaben des griechischen Staatsradios. Der griechische Außenminister Nikos Dendias schrieb auf Twitter, er habe seine Amtskollegen in der EU "über die Provokation für die Weltkultur informiert."