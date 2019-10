Türkei beginnt Militäroffensive in Syrien

Die Türkei hat ihren Militäreinsatz im Nordosten Syriens gestartet. Das teilte Präsident Recep Tayyip Erdogan auf Twitter mit. "Unsere Streitkräfte haben zusammen mit der syrischen nationalen Armee im Norden Syriens die Operation Friedensquelle gegen die Terrororganisationen PKK/YPG und DEAS begonnen."

Luftangriffe und Artillerie im Einsatz

Ziel sei es, die Entstehung eines "Terror-Korridors" an der südlichen Grenze der Türkei zu verhindern und die Region zu befrieden, erklärte Erdogan. Der zusammen mit verbündeten syrischen Rebellen gestartete Einsatz richte sich gegen die kurdische YPG-Miliz und die radikal-islamische IS-Miliz.

Ein Vertreter der türkischen Sicherheitskräfte sagte, man gehe mit Luftangriffen und Artillerie vor. Stellungen und Munitionslager der YPG würden mit Haubitzen beschossen. Ziel der ersten Angriffe war Berichten zufolge die Ortschaft Ras al Ain.

Generalmobilmachung der Kurden

Angesichts des erwarteten Einmarsches der Türkei hatte die kurdisch geführte Verwaltung in Nordsyrien zuvor zu einer Generalmobilmachung im Grenzgebiet aufgerufen: Es gehe darum, "Widerstand während dieser sensiblen historischen Zeit zu leisten".

Der Nordosten Syriens wird seit Jahren von der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) und ihrem militärischen Arm, den Volksverteidigungseinheiten (YPG), kontrolliert. Die Türkei betrachtet die Präsenz der Kurdenmiliz an ihrer Grenze als Bedrohung, da sie eng mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden ist, die seit 1984 gegen den türkischen Staat kämpft. Seit 2016 ist Ankara bereits zwei Mal gegen sie vorgegangen.

USA zogen Truppen aus der Region ab

Die USA schätzen die YPG dagegen als Verbündeten im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und unterstützen sie seit Jahren mit Waffen und Spezialkräften. Nach einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag überraschend verkündet, dass amerikanische Soldaten aus der Grenzregion abgezogen werden sollten. Kritiker und die Kurden selbst werfen Trump vor, Verbündete im Stich zu lassen. Trump drohte der Türkei mit Zerstörung ihrer Wirtschaft, sollte sie in Syrien zu weit gehen.